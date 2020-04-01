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【媳婦心情】余秋花／買房子的願望

聯合報 / 余秋花

早些年有位母執輩的同事，教養子女出人頭地外，還積攢出數間房產，聽得我好生羨慕。

自我嫁進婆家，就和公婆同住在年久破舊的眷村。在婆婆及外子的身教與督促下，我和三個孩子的物質一向儉省，生活大小開支舉凡三餐伙食、水電瓦斯、學費補習費、雙方孝親費等皆由我支付。

兒子讀小學時，外子透過軍職之便購得一間國宅，貸款因公婆伸出援手才繳清，於是我逢人便說那是公婆的房子。五年多前，原本的舊屋嚴重漏水已不堪居住，透過外子向軍方極力爭取，我終於能實現住新房的美夢。由於心疼貸款利率太高，這次公婆又讓我們免於貸款，一大家子便高高興興地入住電梯大樓。

兩年半前退休的我和外子，終於有較多的時間可以相處。有天我問他：「我的薪水全花在家用，你的錢都省下來，為什麼我們的存款這麼少？」他才說出隱瞞我多年的實情──原來二十年前國宅貸款及購置現今住屋的費用皆已還給公婆。

可是近日和公婆提及此事，兩老堅決否認。外子說，從他進軍校後每月的零用金到成為軍官、升至少校後頭幾年的薪水都交給婆婆管理，婆婆卻信誓旦旦地表示只拿過外子軍校時期的三千元，不曾拿過他半毛薪水。

畢生克勤克儉又疼愛孫子的婆婆，早早就規畫好哪間房產要留給哪個孫子，婚後迄今名下始終僅有一輛機車的我總覺得遺憾，因為兒子們日後得到的房產都不是我給的。如今真相大白，雖然老人家認為房產全是他們省吃儉用存起來的，我對這個家的貢獻仍是毋庸置疑的。孩子們未來得到的房產，還是有我們出的那一份吧！

婆婆 薪水 國宅

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