【生產再發現】米花、諶淑婷／產婦的英雄之旅

還記得四年前生產的那個夜晚，先生在我陣痛時不斷按摩我的脊椎兩側，減緩我的疼痛；在我體力透支時，讓我靠著他的肩膀休息；看我生產到半夜，他於心不忍地躲到房間暗自垂淚。第一次生產的我，熬夜生孩子生到隔天晚上，我們家的大寶才自然產出。

我在產後回想起那長達二十四小時的陣痛過程，仍是感到溫暖，並且願意再來一次。而先生能在我生產時如此同理產婦，並且清楚什麼時候該做什麼事。我想，關鍵原因是產前我和先生一起參加了國北護助產所的產前教育課程。

課程講師是國北護助產所的研究生，共有五對夫妻一起上課，大家彼此坐成圓圈，一一介紹自己和未出生的胎兒，在講師的要求下畫出胎兒的模樣，並寫下想對孩子說的話，過程溫馨感人。此外，講師也用不同方式講解產前知識，介紹胎兒位置跟辨別產兆。

即使已經是四年前上的課，我仍清楚記得幾個上課畫面：為了解生產陣痛的原理，先生們用力壓著裝有乒乓球的氣球、講師拿著子宮和嬰兒的玩偶說明胎兒的生產過程、先生們穿上大肚裝走路體會產婦的辛苦、還有產婦趴著讓先生學習按摩的畫面（這些畫面在產後便不曾出現，只能懷念）。

充足的產前知識和心理建設，讓我在面對陣痛時，能以不同的觀點來看待。然而原本計畫居家生產的我，最後還是因為不知道怎麼用力，生不出來而後送醫院。到了醫院，從下午待到晚上又過了三小時，在護理師教導如何用力下，才順利產出嬰兒。

雖然看似一番折騰，但過程中有先生、有老師、還有同伴的陪伴與協助，讓我知道自己不是孤獨地在面對生產的困難。電影裡去打大魔王的路上，不都是需要這些角色嗎？而我也憑著自己的力量與產前知識完成任務，最後得到的禮物是一名可愛的嬰兒。

生產教育課程讓我看到，這是一趟產婦的英雄之旅。