【兒女心情】心薇／母親是女兒

十多年前的某一天，母親宣告自己不再下廚，正式退休。

母親自然有不得不做出重大決定的理由，頸椎骨刺壓迫，肌腱鈣化劇烈疼痛，醫生警告若再不好好休養，下半生恐有殘疾之憂。

這對於青春期後胃口甚佳，消化極好，在餐桌上迅猛又狼藉的我來說，無疑是食慾上的一層陰影，母親做菜不特別講究，但清淡爽口的葷素幾碟，一盅香氣四溢的高湯，配上一道多彩繽紛的甜點，母親的廚房曾是我味覺的童話。

母親徹底封了鍋鏟後，我只能不斷開發先天不足的潛力，想辦法成為從前的母親。十多年來的年夜飯，我在南門市場買了些半成品，加菜加肉加配料就能是一道火鍋；煎炒不在行改用清蒸或川燙，配個糕點鹹湯和餃子也能勉力支撐幾日。

偶爾工作提早結束，先去市場買菜備料，菠菜雞湯麵和番茄鮭魚最能及時端上桌，牛肉蝦湯和清蒸魚也還算及格，只是一雙必需支撐重物的臂膀愈來愈低垂，還有那些堆疊到滿溢而出的碗盤，生硬地占據了洗水槽的空間……

向來執拗的母親有時鬧起脾氣簡直就像個小孩，「我喜歡出去吃。」、「魚腥味很膩。」、「吃麵脹氣睡不好。」但在狂風冷雨的天氣下，我堅持要在家吃飯，飯前禱告時，母親的神情像一個受到恩待的小女孩，我隱約理解，母親的挑剔是怕拖累了我，怕我車禍後留下的手傷復發、怕我工作之餘趕著做飯壓力太大、怕我勞累後那些帶有情緒性的字眼……

想起彼時在餐桌上的那種有恃無恐，好像吃母親做的飯是一種理所當然，但當自己為母親下廚後，母親的眼神裡似乎帶著某種虧欠，我有些抱愧，天賦有限的自己變不出太多菜式，但基於一種保護的心態，想著吃得單調，總比在餐廳受到病毒感染或下大雨還要出去吹風受涼來得好。

母親是「母親」，還是母親是「女兒」已經不重要了。

重要的是家還在就好。