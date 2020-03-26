【住在陰陽海邊】施岑宜／強大的地方女人

在瑞芳山城生活這十幾年來，這裡的人事物，每每讓我突破作為一個城市鄉巴佬的單一想像框架，而作為一位女性，同時有機會讓我看見女人的多重樣貌。

阿桂姨早年為養家，在礦山停工後每日通勤外出工作，當時的交通極度不方便，總要換車才能搭上往水湳洞的接駁車，近黃昏的末班司機經常偷懶想提早收工，在瑞濱處就把大家趕下車，讓大家沿著濱海公路步行回家。以往的人可能習慣相互體諒，或有其他不明原因，雖然心有不願依然乖乖就範，沒半個人敢反抗，因為大家擔心若起了衝突，這車往後就不再開到村子裡。

阿桂姨喜歡把自己打扮得很體面，生活再辛苦也要看起來美美的，可穿上高跟鞋走上這麼一段路著實折騰。一次雨後的黃昏，眼見路面泥濘，她實在不想弄髒今日穿出門的新鞋，司機卻又犯懶，把車門打開要大家統統下車。這時，阿桂姨雙手叉腰、抬起穿著高跟鞋的腳頂住車門，明確地讓司機知道，今天不載老娘回家，你也甭想把車開走。

講半天搞不定，司機只好乖乖把大家送回水湳洞，從此，只要有阿桂姨在，這班車絕對不再半途放鳥，大家都跑來謝謝她，可見這事讓人困擾許久，終於有個人勇敢向司機挑戰成功。我聽她講述這段往事，臉上有種驕傲，腦袋裡總是呈現那巾幗不讓鬚眉的畫面，心中佩服不已。

過往的地方女人，因為男人的工作風險與意外，總得隨時扛下家計重擔；為了在勞動市場求生存，有些女人得放下陰柔特質，同男人那樣大碗喝酒與抽菸，久而久之落下印記，成為自身的一部分。而有些女人，仍舊是以其女性樣貌，穿梭在男人的遊戲規則裡，游刃有餘。

有次在山裡頭的農舍，與一群退休的陌生長輩吃飯喝酒，席間男人們因為酒精壯膽而開始大談特談練瘋話，女人們在一旁不時回應幾句，營造讓男人自以為是天的場面。看著挺能喝的大姊，我偷偷問她酒量，對方表面淡定，嘴角卻露出一絲驕傲，說自己很能喝，但不似男人那般無厘頭的狂飲沒分寸。把一切看在眼裡的她，靜靜等著最剛好的時刻，將自家男人的酒倒入自己的杯裡乾了，一切看似早就演練好的戲碼，接下來男人一點也不尷尬地改喝起茶來，女人無縫接軌繼續飲酒。

看著這一幕，我想，地方女人的強大，或許就像空氣，自然卻讓人無感，所謂成功男人背後的女力，不容小覷。