快訊

2月以來首度連2紅！美通過刺激經濟法案 道瓊續漲495點

「昨日政院」打臉「前日時中」 台灣人回家這麼難？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

【住在陰陽海邊】施岑宜／強大的地方女人

聯合報 / 施岑宜

在瑞芳山城生活這十幾年來，這裡的人事物，每每讓我突破作為一個城市鄉巴佬的單一想像框架，而作為一位女性，同時有機會讓我看見女人的多重樣貌。

阿桂姨早年為養家，在礦山停工後每日通勤外出工作，當時的交通極度不方便，總要換車才能搭上往水湳洞的接駁車，近黃昏的末班司機經常偷懶想提早收工，在瑞濱處就把大家趕下車，讓大家沿著濱海公路步行回家。以往的人可能習慣相互體諒，或有其他不明原因，雖然心有不願依然乖乖就範，沒半個人敢反抗，因為大家擔心若起了衝突，這車往後就不再開到村子裡。

阿桂姨喜歡把自己打扮得很體面，生活再辛苦也要看起來美美的，可穿上高跟鞋走上這麼一段路著實折騰。一次雨後的黃昏，眼見路面泥濘，她實在不想弄髒今日穿出門的新鞋，司機卻又犯懶，把車門打開要大家統統下車。這時，阿桂姨雙手叉腰、抬起穿著高跟鞋的腳頂住車門，明確地讓司機知道，今天不載老娘回家，你也甭想把車開走。

講半天搞不定，司機只好乖乖把大家送回水湳洞，從此，只要有阿桂姨在，這班車絕對不再半途放鳥，大家都跑來謝謝她，可見這事讓人困擾許久，終於有個人勇敢向司機挑戰成功。我聽她講述這段往事，臉上有種驕傲，腦袋裡總是呈現那巾幗不讓鬚眉的畫面，心中佩服不已。

過往的地方女人，因為男人的工作風險與意外，總得隨時扛下家計重擔；為了在勞動市場求生存，有些女人得放下陰柔特質，同男人那樣大碗喝酒與抽菸，久而久之落下印記，成為自身的一部分。而有些女人，仍舊是以其女性樣貌，穿梭在男人的遊戲規則裡，游刃有餘。

有次在山裡頭的農舍，與一群退休的陌生長輩吃飯喝酒，席間男人們因為酒精壯膽而開始大談特談練瘋話，女人們在一旁不時回應幾句，營造讓男人自以為是天的場面。看著挺能喝的大姊，我偷偷問她酒量，對方表面淡定，嘴角卻露出一絲驕傲，說自己很能喝，但不似男人那般無厘頭的狂飲沒分寸。把一切看在眼裡的她，靜靜等著最剛好的時刻，將自家男人的酒倒入自己的杯裡乾了，一切看似早就演練好的戲碼，接下來男人一點也不尷尬地改喝起茶來，女人無縫接軌繼續飲酒。

看著這一幕，我想，地方女人的強大，或許就像空氣，自然卻讓人無感，所謂成功男人背後的女力，不容小覷。

高跟鞋 水湳洞

延伸閱讀

蔡阿嘎老婆懷胎9月闖「懷孕禁忌」！ 網友吵翻了

生前追求者非富即貴 劉真獨鍾辛龍有原因

木村家的大功臣！49歲體態更勝光希、心美　工藤靜香被討厭20年卻活成令人羨慕的樣子

讓佐藤健狂親的女人 天然系女孩上白石萌音 真實性格跟「佐倉七瀨」好相似

相關新聞

【家人關係】古家榕／超乎血緣的羈絆

周末帶孩子去拜訪阿公。說是阿公，實是丈夫的外公，但心理上與他始終是親近的。尤其我兩胎生產，老人家總是第一時間拎著補品前來，來了也毋須招待，話幾句家常、抱了抱曾孫，半小時後又獨自離去──他的背影是如此雲

【住在陰陽海邊】施岑宜／強大的地方女人

在瑞芳山城生活這十幾年來，這裡的人事物，每每讓我突破作為一個城市鄉巴佬的單一想像框架，而作為一位女性，同時有機會讓我看見女人的多重樣貌。 阿桂姨早年為養家，在礦山停工後每日通勤外出工作，當時的交通極

【生活趣聞】阿娟／失而復得

數年前，兒子舉辦婚宴後，女兒便赴英國讀書，她畢業前夕，我和兒子、媳婦三人到英國與她會合，出門前一夜，我突然想起兒媳價值不菲的婚戒，戴著出國太不保險，但已來不及放進銀行的保險箱，丟在鬧空城計的家裡又很不

【女性心聲】KN／失婚的脆弱認同

在我經由調解委員會才順利結束婚姻的那一年，我經常覺得尷尬癌像病毒似地侵略我周遭的朋友及家人，我試著坦然說著如何透過香港法援互助取得資源，在兩年內讓配偶欄成為空白，而聽者總是對於我的坦白感到退縮，或是開

【大叔的中年小事】程耀毅／去動物園幫河馬刷牙

有些事情來得有點突然。我媽在周五晚上打電話給我，問我們還好嗎？我媽不是那種平常沒事就會打電話來亂哈啦的。一定有事。 很好啊，怎麼了，我回。不是呀，看今天電視新聞上說有一個人跟團去大阪玩回來以後就確診

【親子之間】布丁媽／珍貴的禮物

二女兒今年將滿二十歲，她問我：「媽媽，我二十歲時妳要送我什麼生日禮物？」我回答會給她一個大大的擁抱，她隨即說這個禮物平常就有，不稀罕了。我說那好，從現在開始到妳生日前為止都不擁抱妳，妳就會覺得很稀罕了

【親子之間】問渠／子女的房事問題

多年前我出了頭期款為女兒買下一間套房，直至今日房子已增值百分之八十，房租繳貸款仍有餘。 兒子的女友言明婚後不跟公婆住，去年想幫兒子買間套房，發覺價格超貴，公設超多，使用空間真是小，怎麼看都買不下去，

【父母心情】山姆／兒子的無縫接軌

父母對子女的關心會持續到何時？我想只有當了爸媽才能體會。我在高中教書，明年六十歲，太太是大學助理教授，即便如此，我高齡八十歲的老母親仍三不五時問我錢夠不夠用。 兒子去年去當兵，本以為服役完畢才會開始

【主婦心情】粼粼珍妮／「跪婦」變「貴婦」

主臥室空間小，拖把、吸塵器都難以施展身手，清潔地板只能用抹布蹲跪在地擦拭。 那天擦地板前我突發奇想，何不請我喜愛的音樂情人穿越時空陪伴我？柴可夫斯基、約翰‧史特勞斯、布拉姆斯都是好情人，當下翻到約翰

【夫妻之間】布衣／有所味或無所味

與丈夫結婚後，我變成「無所味廚房」的掌勺主廚，丈夫成了切菜的二廚。 為什麼叫「無所味廚房」呢？當丈夫還是王老五時，一人在美國生活十多年，多半是自煮自食。他的廚藝不算好，若以我的標準來看，也就勉強餬口

【為人父母】蔡怡怡／給考生的料理

從家人一句「外面吃膩了，妳隨便煮都好」至今，煮飯年資已達二十年，只是煮飯的程度還是煮飯，沒有進階到廚藝階段，廚神美名遙遙無期。 有天飯桌上我對兒子們說：「等以後你們長大，我住你們家附近可以嗎？」愛吃

【心情點滴】劉愛玲／廉價的珍寶

新冠肺炎肆虐，年前口罩屬廉價商品，隨處可得；如今口罩變身稀世珍寶，排隊可能也買不到。 二月與友人去大坑爬山，見一包裝完好的口罩掉在欄杆底下。我順手拾起，「路不拾遺」的古訓躍入腦海，該交回警局還是占為

熱門新聞

【臺灣服飾誌】荷西時期在臺灣的荷蘭女眷穿什麼？

【追憶似水年華──1980年代】吳鈞堯／男孩走上成功嶺

【生活進行式】葉揚／總裁的人生觀：陌生人在旁邊加油，也是滿可怕的

【青春名人堂】印度尤／人心比病毒還多變

【慢慢讀，詩】席慕蓉／詩三篇

【聯副不打烊畫廊】任薰作品〈米顛拜石圖〉(1874)

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。