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【主婦心情】粼粼珍妮／「跪婦」變「貴婦」
主臥室空間小，拖把、吸塵器都難以施展身手，清潔地板只能用抹布蹲跪在地擦拭。
那天擦地板前我突發奇想，何不請我喜愛的音樂情人穿越時空陪伴我？柴可夫斯基、約翰‧史特勞斯、布拉姆斯都是好情人，當下翻到約翰‧史特勞斯的綠頭牌。五斗櫃上的音響一開，我拿著抹布滑入舞池，跳起圓舞曲，不用腳，而是用手。
擦完地板，我起身赤足踩在潔淨的地板上隨著音樂起舞，小小的房間比宋朝宰相李沆僅容旋馬的廳事更小，卻剛好足夠我轉上兩圈，能不能旋馬、旋拖把都無所謂了。
朋友戲稱我們這群在家負責灑掃庭除顧小孩的主婦是「跪婦」，轉換一下心境，跪婦也可以是貴婦。沒有下午茶、點心、咖啡和是非的午後，我從跪婦搖身一變成為貴婦。
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