【小兒科醫師的診間筆記】陳彥任／棕熊醫生
「跟棕熊醫生說再見！」
當阿嬤叫美眉這樣說時我嚇了一跳，不是每個小朋友都會叫我棕熊醫生的。
醫生有一萬種暱稱。
剛出道的時候（出道就是從醫學中心訓練完畢成為可以獨立的醫師），學妹送了我一隻小長頸鹿玩偶，我將它當成吉祥物別在聽診器上。於是，長頸鹿醫師是我的第一個稱號。
後來慢慢換了很多玩偶，從巧虎、喬治到布布恰恰都有，我的名字也不斷變化。前陣子聽診器上別的是十公分大的皮卡丘，一壓肚子還會唱主題曲，人氣簡直比我還高。
可惜皮卡丘歡唱了兩個月後，終究是沒電了。隔著鼓鼓的肚子還可以摸到硬硬的電池盒。面對小朋友失落的眼神，我只好說：「皮卡丘要開刀才可以復活，是高難度的換心手術唷！」下班我還認真研究皮卡丘的縫線，然而已三年沒動過刀的我，只好宣布轉院。
最常被叫的還是醫生叔叔。醫生有時候也真是個看臉吃飯的行業，剛出道時戴上口罩被阿嬤誤以為剛畢業：「啊，看起來遮爾少年敢是剛畢業唷？（相信我，剛畢業不是個讚美）」
「沒有啦，已經三十幾了～」已常常這裡痠那裡痛像老頭的我拿出更直接的證據：「阿姨（不能叫阿嬤喔），我天天都喝歐蕾保養啦～」連歐蕾都說得出來，接著跟阿嬤討論十點檔花系列劇情，真的是有年紀的醫師沒錯。
而年輕馬麻們就跟早餐店老闆娘一樣真誠：「來，叫醫生葛格！」讓人整天上班都有好心情。
雖然近幾年被叫葛格的時候愈來愈少，但這天終於無可避免地到來──「來，跟醫生伯伯說再見。」那瞬間，我看見護理師眼角藏不住的笑意，下班立刻私訊皮膚科同學問打雷射的建議。
回到開頭，這麼多年來，只有一對姊妹會叫我棕熊醫生。當初因為小朋友在經歷長大過程中都會遇到的免疫力訓練期，常常感冒看醫生，我花了非常多的心力幫她們調哪些藥可以吃哪些先等等。「她們都說你像棕熊醫生一樣溫柔。」把拔這樣跟我說。
當時我回家，第一次把整集佩佩豬看完，並在棕熊醫生出現的橋段用眼睛比愛心。
後來小朋友度過訓練期，免疫力愈來愈好，也就愈來愈少看醫生了。於是當那天阿嬤說出「棕熊醫生」時，龍宮寶盒打開，更年輕的我與現在的我交疊，時光淙淙。
●看更多「彥醫師的下班筆記」
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