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【師長心情】趙南星／照顧學生不該有條件

聯合報 / 趙南星

同事間常互相調侃，我們（國中導師）的桌子就像聚寶盆一樣──才剛清空，上個課回來，又堆滿來自各處室的公文和通知。

今天來的是輔導室的「午餐補助申請書」，這是敝校退休老師的愛心捐獻，他們把退休時獲得的禮金捐給輔導室，讓輔導室有資金可以幫助家庭突遭變故、但沒有中低收入戶證明的孩子。一個班有一個名額，由導師推薦填表，孩子就可以獲得一學期的營養午餐補助。

拿著表，我腦中浮現一個個孩子的面孔，思量著這個寶貴資源誰最需要？答案很快確定，瘦瘦小小的A，她媽媽剛離婚，一人帶兩個孩子還要工作，目前十分拮据。

A很乖巧，常主動幫忙班務，知道媽媽辛苦，從不抱怨。但可能沒人看顧，功課實在慘不忍睹。我思考著：還是跟A談個條件？只要段考進步幾名，就把這個午餐補助的名額給她？她知道媽媽很需要這筆援助，會不會就更加努力在課業上？

盤算著該如何跟A談條件好一會兒，忽然間我打個冷顫！我身為導師，照顧學生應是不帶任何目的，課業上她的努力和掙扎我不是沒看在眼裡，如果我用午餐補助要求她必須要成績進步，會不會反而造成她更大的壓力？如果可以，誰會故意考差？更何況，她還只是個需要人照顧的孩子啊！

我迅速填完申請表格，請她帶回家給媽媽簽名、隔天再帶來，我交去輔導室，她就可以立刻領到午餐補助了。

望著A純真的笑容，我慶幸自己做了正確的決定──照顧學生，不應附帶任何條件；孩子的健康快樂，就是最終目標。

營養午餐

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