聽新聞
test
0:00 / 0:00
【師長心情】趙南星／照顧學生不該有條件
同事間常互相調侃，我們（國中導師）的桌子就像聚寶盆一樣──才剛清空，上個課回來，又堆滿來自各處室的公文和通知。
今天來的是輔導室的「午餐補助申請書」，這是敝校退休老師的愛心捐獻，他們把退休時獲得的禮金捐給輔導室，讓輔導室有資金可以幫助家庭突遭變故、但沒有中低收入戶證明的孩子。一個班有一個名額，由導師推薦填表，孩子就可以獲得一學期的營養午餐補助。
拿著表，我腦中浮現一個個孩子的面孔，思量著這個寶貴資源誰最需要？答案很快確定，瘦瘦小小的A，她媽媽剛離婚，一人帶兩個孩子還要工作，目前十分拮据。
A很乖巧，常主動幫忙班務，知道媽媽辛苦，從不抱怨。但可能沒人看顧，功課實在慘不忍睹。我思考著：還是跟A談個條件？只要段考進步幾名，就把這個午餐補助的名額給她？她知道媽媽很需要這筆援助，會不會就更加努力在課業上？
盤算著該如何跟A談條件好一會兒，忽然間我打個冷顫！我身為導師，照顧學生應是不帶任何目的，課業上她的努力和掙扎我不是沒看在眼裡，如果我用午餐補助要求她必須要成績進步，會不會反而造成她更大的壓力？如果可以，誰會故意考差？更何況，她還只是個需要人照顧的孩子啊！
我迅速填完申請表格，請她帶回家給媽媽簽名、隔天再帶來，我交去輔導室，她就可以立刻領到午餐補助了。
望著A純真的笑容，我慶幸自己做了正確的決定──照顧學生，不應附帶任何條件；孩子的健康快樂，就是最終目標。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言