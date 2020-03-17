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【生產再發現】池依林、諶淑婷／為自己選擇、編織一片生產風景

聯合報 / 文╱池依林、整理╱諶淑婷

拜社群網站之賜，朋友間即使未碰面也能有大量的資訊交換，恰好身邊一些朋友關注女性的生產自主，也是大家常聽到的「溫柔生產」。這個詞近年似乎蔚為風潮，五六年前尚未懷孕的我也深感好奇，很想了解箇中奧妙。

透過點點滴滴的拼湊，我對溫柔生產有更深度的理解：尊重母親、重視母嬰人權、減少不必要的醫療介入、回歸本能與自我覺察等等。這些似乎復古又新穎、且以母嬰為主體的概念非常吸引我，暗自決定若有朝一日懷孕生子，希望能朝這方向試試看。

2018年底發現自己懷孕後，開始積極蒐羅資料與資源，幫助自己往溫柔生產之路靠近，恰巧遇到生育改革行動聯盟開了一堂「花生球」課程，是在幫助陣痛過程不方便下床或變換姿勢的產婦可以物理減痛的方式。想到生產就聯想到痛，好的減痛教學不上嗎？我帶著先生一起參加了！

沒多久五月的母親節，生動盟又開了一系列的課程，我參加了「哪一種生產方式最適合我？」及「要孕，也要動～孕期運動原則大解密」這兩場。課程讓我了解產程如何進行及思考生產計畫，還有孕媽咪最在意的順產運動和重要的日常體態保養，我的生產藍圖更清晰、心裡更踏實了。

在產檢醫生與助產師逐月且細心的評估下，我屬於低風險產婦，跟先生審慎討論後，我們決定「居家生產」，希望在自己最感安心的所在迎接寶貝的誕生。

先前的課程化作我待產期間的養分，除了每日簡單的運動外，生產計畫書終於在最後一個月產出，仔細規畫了我期待的生產方式，如何進行、如何被對待，當然也包含了當一切不盡如人意時的備案與彈性。

孕前對溫柔生產有初步的認識，加上孕中做足功課，我的生產似乎比想像中從容。歷經十六小時的產程，面對產兆、落紅、陣痛，我比較能接受每個當下，也重新理解「痛」的意義；陣痛一波波來襲時與之共處，跟寶寶一起度過。因事前的準備，隱約有方向指引著我，讓我面對大家都恐懼的生產可以不太慌張。

產後直接肌膚接觸，寶寶含乳很順利，母嬰依偎在一起，我們好像回到遠古那種很本能、很安穩、很溫暖的狀態。現在寶寶快六個月大了，常常覺得自己好幸運，體驗了這麼精采的生產，這片人生風景編織得真好！

●作者介紹：

池依林，對女性生育自主及親密哺乳深感興趣，2019年順利居家生產成為新手媽媽。在為母與人妻的各種煎熬日常中求生存，希望自己能逆轟高灰的女子。

懷孕 生育

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