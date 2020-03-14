【真愛——我是媽媽粉】謝凱特／我媽媽是文藝少女

十九年義務教育

我的母親很久以前是文藝少女，這是我很後來才知道的事情。

近日母親拿出一本寫滿英文字母，錯落拼成單字的記事本，問著：Angel怎麼念？Angle又怎麼念？為什麼接續字母對調，字母的念法就不同？還有哪個字母也像它一樣變來變去？

母親問得很不好意思，唯恐麻煩陌生人般微小謹慎卻仔仔細細。記事本上還有Android、Address等字，兩人果不其然像教學錄音帶般反覆讀誦，區別g和dr相近又相異的發音，像區別這對母子這縱然相像卻也分歧的個體。

習得新的字是什麼感覺？一個字是怎麼被筆畫搭建起來的？當風吹過字的空隙，呼之欲出的是什麼聲音？它是一幅具體事物的素描？還是乘載概念的精巧符號？那個一打開課本，生字詞就像擺放整齊的鑰匙，一把鑰匙通往一個世界的年紀，已經，離我非常遙遠了。但母親的時間彷彿掉頭而走，撥開散亂家務中的塵埃，拾掇起曾經擁有又散落的字詞。

這些問題，似乎以前就問過了。

這一次，她又從英文字典的A字首開始揀拾了。

母親常稱羨父親高中畢業，自卑地說自己只有小學學力，無捌字，無智識。聽人在學英文，就把兒子送進英語補習班；親戚孩子都念普通高中，便否決兒子追隨板模工父親腳步念高職的室內設計科的決定；看新聞恐嚇大學學歷已經不夠，本是大學畢業即不再供應兒子生活所需，卻又掏出私傢錢送兒子念研究所──她是如何在眾多是非難辨的資訊之中辨析，對著一知半解的說法點頭稱是，尷尬地掏錢替種種名目埋單。坐在一旁的我，靜靜看著一疊鈔票自她懷裡交出，暗自氣惱那些都是話術，是拐騙，收走了錢，將我的義務教育從九年延長成十九年。

而我未曾料到那是一場時間的等價交換。

要是再年輕個幾歲就好

以為母親書讀得少，我視為常識的，對她卻是珍寶，常常拿來反覆擦拭般詢問。但總有怎麼教都不會的發音，怎麼解釋都聽不懂的事。情緒像舞蹈，很看對手反應，至終若不是我放棄治療，她訕訕笑說啊就學不會，閃身回廚房洗碗抹地；若我發起脾氣來，她也忿忿搬出「提錢乎你讀冊，毋是乎你看父母無啦」的經典台詞，用憤怒掩蓋失落，轉身回臥室攬鏡抹開架保養品。要是再年輕個幾歲就好，要是，保養品也能讓大腦逆齡。

一回，她指著我書架上那排花布書封的張愛玲說：我做小姐的時陣都看這些書。

恍然間腳下湧起浪潮，有些時間之流，我從未涉足。

務農母親自幼生活重心不是上學，而是莊稼事。只是農衰工興，扶犁種地太苦，做代工拿薪水總是比較舒服。與姊妹走上幾小時的路，見到廠房就敲門問有沒有缺工，被拒絕的隔天參看農民曆財位指引，往沒去過的方向走。缺女工嗎？缺，約定薪水休日，當天上班，沒有二話。

沒有人力銀行和地圖街景，任何事情都無法預先觀看，在腦海演練。硬闖的職涯，母親不知道生產線作業員也需要識得幾個字，無妨，看不懂耗材中英標示就問人，如何認字，哪裡買字典，書局在何處。二八年華，新事物如繁花一路綻開，一個路名，一則頭條，一張廣告宣傳單，就連廟宇牌匾都是一次地理大發現。她更在午休時借主管的訂報來讀，遇不識的字就查字典，在作廢報表背面習寫。主管見她字美，讓她成了祕書，負責抄寫文件，辦公室的書籍自由翻看。她綽有餘裕還添購《唐詩三百首》背誦，至今仍能脫口幾句〈將進酒〉：天生我材必有用，絮絮叨叨成了座右銘。

許多遠古神話不直指太陽即是太陽神，人們會說：在清晨見證太陽升起，驅走黑暗，照亮大地的瞬間，經驗當下，才是神的存在。

若文字有神，母親必然是經驗了見字認字的歷程，親見文字的神了。

地方媽媽二度就業

當年工廠女工們若非高中畢業，就是大專在職。起初母親自覺目不識丁，不敢攀談，後來認了字，有了自信，交了朋友，還加入書籍團購。說是團購，比較像集資，女工幾人合資買小說傳看，瓊瑤到嚴沁，三毛到張曼娟，未曾料得現在文青書架上都見蹤跡的張愛玲，母親當時就讀過了舊版本《張愛玲短篇小說集》。憧憬愛情而閱讀愛情，窺見愛情種種面貌後寫信寄到文學雜誌交筆友，幾度往返，老派交往的偏執便是等待時間考驗熱情的大限，一如此時我與現任伴侶相識的方式，原來如此。

但我說，媽，這些事你為什麼都沒提起過？

後來就跟恁老爸作夥了啊。

婚前母親消滅當年魚雁往返證據，婚後與心儀男星比肩合照，相片沖洗出來後就沿著他與她袖子貼合處撕開相紙，藏於喜餅鐵盒中不願示人，深怕父親是個吃醋的妒夫。後來她也清空了書櫃，合購的小說雜誌轉贈他人。而後鄰近社區的圖書館開張，興沖沖帶我辦了橄欖綠的借書證，丟包我在兒童閱覽室，逕自去文學區找那些熟悉的名字，重溫文藝少女的夢。但工作日漸繁忙，釘排線盯得老眼昏花，無力再捕捉蠅般的文字。第四台興起時一邊看電視版《青青河邊草》、《負君千行淚》一邊摺衣服，這麼一來，書，漸也不看了，家中僅剩寥寥醫學科普書。她仍查字典仍抄寫，只是漂亮的字寫就了人體器官和病症名稱，以及五行蔬果食療法。

媽，再後來呢？

後來母親大病一場，無力工作，地方媽媽二度就業，轉職成為小額投資操盤聖手（散戶），研讀商業書，看股市行情，再度執筆是畫K線圖分析走勢。字典仍查：斷頭、利多、內線交易。有段時間母親頻頻蹙眉憂心，只緣本是明牌的都被套牢。彼時網路書店興起，我入中文系就讀，頻向母親大量討錢添購文學書，只管滿足自己文藝癖，卻輕藐著錢來錢去的母親總愛盯著電視裡紅紅綠綠的線圖看，隨口一問：套牢是什麼意思。

母親說，就是拿錢填別人的坑了。

我之於母親，是否也是套牢般的存在？

話也會忘，豈有此理？

熬過大學研究所，夫妻退休，借閱證從橄欖綠護貝卡變成手機條碼，紙本字典也進化成網路字典。退伍後我房裡原本的老書櫃消失了，父親用舊衣櫃釘成新書櫃置於床邊，母親按作者序列排列書籍。我不在房裡時，她坐於床緣兩眼放空。思念無益，就隨手取書翻看這些年來以她的生命當墨水印製成的印刷品，數年間早已讀遍架上文字。一日她指指那一套張愛玲，回憶般隨口說：我做小姐的時陣，就看過她的書了。不僅如此，書架上那些作家不僅只是文學史上的標籤，卻也都是她生活裡某個共時的名字。

我生命中有許多事物，是自母親繼承而來的，長相是，口味是，血液裡的墨水也是。如同字母孳乳繁衍，組合成萬千文字。

但那撇捺橫豎組成的文字，隨時間過去，越來越難記住了。我總擔心文藝少女成為母親三十餘年後，怎地越發失憶健忘，不是眼鏡就在鼻梁前卻遍尋不著的傻忘，而是打一把新鑰匙甫出門就不知落在何處的遺忘。

明代《笑贊》裡一則笑話：某人學語，卻忘在河中，涉水來尋，怕話被河水沖走。船家問所遺何物，他說：他忘了一句話。船家說：話也會忘，豈有此理。

他怒回：你撿到為何不早說。

他忘了的那句就是：豈有此理。

是啊，話也會忘，豈有此理？但我也不想母親忘了任何一句話。

她自字典裡將忘了的字揀回，佐證那些閱讀過的時光。這回重新拿起英漢字典，很多年前看過但這次又翻開A字母讀著，幸虧沒有看到Abandon就宣告放棄。拾掇是不能停歇的，為避免時間模糊了字，漫漶了記憶。

我敬慕所有見字如見神的文字使用者，但卻鮮少承認自己也敬慕母親如隱世不出的文字忠實讀者。

我的媽媽做小姐的時候是文藝少女，至今亦然，她總是捧著字，細讀著，轉過身來卻問我這次回家想吃什麼的，文藝少女。

作者簡介

謝凱特。(圖／謝凱特提供)

東華大學創作暨英語文學研究所畢。曾任報社編輯、說故事志工、書店店員。出版散文集《我的蟻人父親》、《普通的戀愛》。