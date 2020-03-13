【母女之間】今英／牛仔褲之約

春節前夕，女兒邀我一同試乘新北環狀線後，又偕我到捷運站旁一間日系服飾店逛逛。

我倆在試衣間進進出出，試穿了好幾件衣褲。最後女兒兩手空空，我則挑了一件款式大方、大小適中的牛仔褲。初出社會的女兒刷卡結帳後還一路幫忙提回家，一舉一動十分貼心。沒想到從小就愛跟我頂嘴的她也有這麼溫柔的一面，果然是女大十八變。

說來女兒優點很多，但也有一些小缺點，其中「得理不饒人」的毛病最令人氣惱。過去幾次衝突中被她尖銳言語刺傷的心，早已癒合並產生抗體。知女莫若母，既然那是女兒難以撼動的個性，我又何必耿耿於懷？看到女兒出社會後態度變得柔順許多，又頗有孝思，過去母女間所有的對立與衝突，全顯得遙遠且微不足道了。

記得每年的生日卡片上，女兒總會祝我身體健康，現在有了這件「女兒牌牛仔褲」，日後我得更加努力做好健康管理，均衡飲食，持續運動，避免成為「小腹婆」，讓自己永遠都穿得下這件牛仔褲，以免辜負了女兒的一片心意。

對酒當歌，有女當笑，人生幾何？此刻心境有如倒吃甘蔗，so sweet！