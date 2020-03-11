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【童言童語】飛鴻／人家有學英文
外孫女讀的是雙語幼稚園，老公常藉機教她日常英文，例如吃飯時教她認識顔色及蔬菜的名字。
日前餐桌上出現綠花椰菜。老公說：「花椰菜的英文是cauliflower。」沒想到馬上被外孫女糾正：「不是啦，cauliflower是白色的花椰菜，綠色的花椰菜是broccoli！」出糗的老公一點也不生氣，笑著說：「對對對，妳好棒喔！外公不小心說錯了。」只見外孫女神氣地回應：「人家有學英文呀！」
我忍不住偷笑，心想老公敗給外孫女也開心的原因，大概是覺得學費真的沒有白繳！
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