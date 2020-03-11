【重拾母語】微笑哥／重新飄在家裡的鄉音

小時候不懂國語，只會客家話。幼兒園第一天放學回家，爸爸問我懂不懂老師說什麼？我只能搖搖頭，小聲用客家話講「聽毋識」。學校只有一位老師跟一位女同學是客家人，是我僅有的談話對象。

小孩語言學得快，很快就進入了我的「雙語時代」。我得意洋洋地覺得自己會兩種語言很了不起，當時外公總說孫輩中大概只有我客家話講得好，好像有那麼點特別，也彷彿在我肩頭安上一份重任。可惜得意不久，雙語的分量逐漸偏移，我愈來愈少講客家話，爸媽看我少講也跟著少說，到了小學，不僅我已經不會講，就連家裡也聽不見客家話了。

後來只有逢年過節去探望長輩時才能聽到幾句客家話。長輩關心我時，我只能邊傻笑邊猜測。忘記母語的我，有種不知道自己是誰的自卑。每當旁人知道我是客家人，問起會不會講客家話時，我只能尷尬搖頭。我也害怕未來沒辦法教小孩，同時又鴕鳥地認為那是未來的事。失語的悲傷，就像心頭無法拔出的刺，隱隱作痛；可我並不知該如何重拾母語、如何請爸媽重新教我客家話。

鴕鳥擔心的事總會成真。二十多年過去，我娶妻生女，現在孩子已經兩歲，也開始學說話了。這次我決定面對自己，向家人宣布我們要教孩子講客家話。於是我每天打開影片，一面自學一面教孩子，同時從腦袋深處挖出詞彙。不管是新學的、還記得的，只要是我會的，跟孩子講完國語就用客家話再講一遍。帶孩子回老家，爸媽就像對兒時的我那樣跟孫女說客語。又譬如我教她上廁所時，用客家話說「尿出（即尿急）要同阿爸講」，孩子牙牙學語，重複著「同阿爸講」，消失多年的鄉音，重新流動在家裡的空氣中。就連太太也受到感召，嚷著要去考客語認證，給自己一個目標。

那天，愛狗的女兒高興地指著路邊的狗兒，大聲地用客家話跟我說：「狗仔！」我欣慰地抱緊她。孩子，謝謝妳幫爸爸填補了心中的缺口，讓爸爸知道一切都還來得及。