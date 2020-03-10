【思念之情】劉雲英／傻瓜乾麵

兒子一再確認，確認老媽我沒有口齒不清和老人癡呆。「要請妳吃大餐，妳只想吃傻瓜乾麵？」「對。」我斬釘截鐵地回答。「不懂，那淡而無味的乾麵有什麼好吃的？」兒子搖頭。

以前我也是這樣問老爹，「那不是傻瓜才吃的麵？淡而無味。」老爹不置可否地笑笑。吃完傻瓜乾麵，又在小南門買白饅頭和福州丸，然後才心滿意足走回中華路老家宿舍，這就是老爹晚年的日常。

我們不解，不是牙口問題，也絕非阮囊羞澀，為什麼一定要這般拮据度日？老爹固執到連老媽都沒轍：「隨他吧，他就獨沽一味。」傻瓜乾麵用料簡單，看似尋常，但吃到最後也能吃出淡淡的香，像輕輕淺淺的小日子，像老爹一生清廉兩袖清風，儘管三聲無奈，也一樣活得自在。

民國三十八年老爹孑然一身來台，在公家機關文書課任職，他的辦公室文具用品紙張膠帶應有盡有，卻不准我們順手牽羊，哪怕一個小小的橡皮擦也不可公器私用。小時候我們姊妹的鉛筆都是老爹拿刀片一枝一枝削，那聚精會神的表情，跟藝術家在雕琢一件曠世奇作沒兩樣，鉛筆削得好漂亮，不會太尖也不會太鈍，不像削鉛筆機，雖快速但筆芯易斷。老爹削蘋果一樣是用小刀一圈圈溫柔輕刮，深怕蘋果喊痛似的，而且果皮不會斷，保留全屍，每次老爹要削鉛筆或蘋果時，我們五個總是排排坐、目不轉睛噤聲不語看他獨秀，然後大力鼓掌。老爹也寫得一手好書法，蒼勁有力，顏真卿柳公權離我太遠了，我心目中的大師近在眼前。

印象中，老爹不曾出過差，自然也不會有額外津貼，要養我們五個女兒，外加老媽的養父母，一家九口重擔全靠那基層公務員的微薄薪資，配給米一來，他總讓老小優先，夏天他都穿汗衫短褲，啃白饅頭配蛋花湯囫圇吞棗，像癩皮狗在客廳地板滾來滾去滿頭汗，有次我隨口問他想要什麼禮物？他指了指身上坑坑洞洞的汗衫，說：「等妳以後賺錢，送我兩件新汗衫如何？」老爹一直以為我將來必定大有可為，後來才知高估了我，我雖不才，但區區兩件新汗衫的要求未免也太藐視我，我加碼買大衣給他，他愛不釋手逢人便說。一日遇雨，他將大衣脫下，緊抱於懷全力護航，自己淋成落湯雞。是否傻瓜乾麵吃多，人變傻？老爹被老媽罵到臭頭。

老爹在職時，他們單位很多人被請至政風處約談，老爹是唯一倖免者，盡忠職守四十年，退休時換來一只「功在林業」的獎牌，他說能夠全身而退已很感恩。他常告誡我，別爭出頭、別鋒芒太露，等繁華散落，自然會了解平淡的好。老爹去世多年，我一直記得他埋首削鉛筆的專注神情，還有他把一碗傻瓜乾麵吃得津津有味的模樣，真的，無須過多調味料，加點醋，撒點蔥花，就能帶給味蕾最美妙的享受。生活也是，不必高潮迭起，不必意氣相爭，不必念念不忘，不必苦苦糾結，只要平凡相守，共度晨昏日暮，在這喧囂浮世，能安於這份靜好，就好。