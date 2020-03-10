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【哀樂中年】遊俠／收藏青春

聯合報 / 遊俠

小學時期，〈青春舞曲〉這首歌被熱烘烘地傳唱，不解世事的我扯開喉嚨唱和：「太陽下山明早依舊爬上來／花兒謝了明年還是一樣的開／美麗小鳥一去無影蹤／我的青春小鳥一去不回來／我的青春小鳥一去不回來……」青春為何物？好像離當時還有一大段距離，既尚未到來，更難想像消失且不復返，所以雖然唱得大聲，卻對詞義無感，只道曲風輕快，唱來充滿快樂。

曾幾何時，青春離去，堅持不走回頭路，這歌詞聽在年逾耳順之人耳裡，竟是有些淡淡哀愁。時間最公平且最無情，不會因你的眷戀停下腳步，環顧周遭，還留下什麼足跡證明青春確實來過？最尋常者莫如舊照，但舊照早已泛黃，更加確信青春蒙塵，何況與現在的容顏形成強烈對照，更彰顯年華老去之不堪。

明明身材尚未走樣，卻走不回青春的神采，不服氣的我，努力從舊物中篩選出青春的影子。終於，我看到青春在衣櫃的角落發亮，那是一件桃紅色的雪紡紗洋裝，它在我退休後幾經斷捨離的清理過程中，仍然被保存下來。嚴格說來，有著小禮服風味的洋裝似乎只穿過一次，那是大學畢業前夕，老媽陪我特地採購，而她也為豐腴的自己訂製了一件桃花色的洋裝。

母女倆穿著一身紅，共赴我的大學畢業典禮，留下一張喜氣洋洋的照片，照片裡有老媽的驕傲，還有我青澀的青春，共同見證人生的重要階段。但穿著飄逸的洋裝，踩著高跟鞋的我，因步伐揚起的裙襬，卻被路人手中香菸彈指的菸灰不經意燒出個小洞，回家檢視始發現，雖然瑕不掩瑜，但心中懊惱不已，加上穿著這麼隆重洋裝的機會不多，於是它從此被收藏在衣櫃角落。

每次清衣櫃，總忍不住再次試穿，奇妙的是它一直能穿上身，雖然似乎再也穿不出去，但鏡前的自己離青春的記憶不遠，跟老媽曾共處的溫馨時刻猶歷歷在目。輕軟的它，不占空間，何妨讓它留有一席之地，證明青春真切來過，在我誠心服膺華髮象徵智慧之前，就讓我再虛榮一次，將它當作收藏青春的寶物吧。

高跟鞋 畢業典禮

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