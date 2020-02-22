【面對新生】賴賴／豬寶駕到

聯合報 / 賴賴

外甥誕生了，是個毛髮茂密的豬寶寶，他的到來使我們一家與姊姊的婆家全籠罩在一片歡欣喜悅的節慶氛圍。

自從比我晚婚的姊姊宣布懷孕後，我更頻繁地被追問：「怎麼還不生小孩呢？」其實我喜歡孩子，但正因為喜愛而不願其承受上一代的負面心緒。一切源於自我有記憶以來，父母關係始終處於冰點，他們既不關心彼此，並因對方而懷有諸多怨懟。母親很少笑，終年掛上心煩面孔，周旋於做不完的家務；父親寡言，同樣一副心事重重的樣貌。雖然他們是盡責的父母，將孩子照料得很好，不過兒時的我感知到他們的不快樂，心情不免低落無力。

直至成年，方有能力平衡父母帶來的影響，並試圖引領他們走出低谷。正當光景趨近美好，父親的身體卻急速走下坡，隨和脾性驟轉為暴躁，在子女奔波滿足其生活所需後，依然回以挑剔傷人的言語。雖然明白是身體狀況所導致，但童年因父母帶來的陰鬱感，彷彿再度回魂，使我擔憂自己是否適合擔當母職、是否有能力帶給孩子快樂的成長？

長久的懷疑在新生命來臨後瞬間獲得解答，外甥的粉嫩身軀及甜蜜笑容迷倒我，護士誇讚他一出生便知曉如何用正確姿勢吸吮母乳。原來孩子的能力遠超乎想像，而或許曾為稚子的我也早該學習以獨立個體姿態，陪伴父母並為自己負責，不把個性暗影推託到照顧者身上。這樣的認知使人頓生無限勇氣，並領悟或許根本不需要樣樣完美才有資格為人父母，只要願意付出愛，並卸除多餘偽裝，讓孩子了解大人也會脆弱，且人生本就會面臨諸多課題，重要的是親子在彼此的功課間攜手度過，這或許就是最好的教育。

正當我沉浸於豬寶駕到所帶來的啟示時，他忽然響亮地「噗」了一聲，然後一股臭味自其身後竄出，我與姊姊相視而笑，直嚷：「真的好可愛呀！」

親子 解答 母乳

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