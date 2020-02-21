【家人關係】萬云／妳還聽不懂

和爸爸之間好像已經沒有能再繼續消磨的東西了，這是我來上海找他的第二天。

爸爸的寡言和不喜形於色一如既往，我猜不透他在想什麼或想說什麼，也已經不想再猜了。就這樣乾瞪著眼吃午飯、坐地鐵，分頭逛了美術館再會合，然後繼續乾瞪著眼坐地鐵回住處，分坐在沙發的兩側看電視，他好不容易噗哧笑出聲，空氣才終於開始流動。

我無法理解，難道他對我在台灣的生活一點都不好奇嗎？對於女兒的成長過程和所遇到的事，一點也不關心嗎？我有那麼多話想問他啊。終於，他的視線不再聚焦於電視螢幕，他起身去廚房，我立馬跟上。隔著吧台兩側，瓷杯碰撞的清脆聲響了響，打斷我正要張口的打算。費力打開的乾澀唇瓣，又黏了回去。

「怎麼了？」爸爸看見我欲言又止的樣子，問話之際同時遞給我一杯果汁。

潤了潤喉，口腔終於變得濕潤，我儘量以柔和而非像在控訴的語氣詢問：「你都不好奇嗎？我在台灣過得如何？」

但這話怎麼聽，似乎都像極了冷嘲熱諷。

爸爸把眼神挪開，抿了抿唇，並用相同的語氣回擊：「妳都不好奇嗎？我在上海過得如何？」

「我都有問你啊，你從來都只說還好。」我止不住激動的情緒，不知道要如何讓他卸下心防，我幾乎想用最暴力的方式捅破。為什麼我明明應該是他最親近的女兒，卻從來只能在好幾公里外遠眺他的日常？明明是我在問他，為什麼又由他來反問我？

「去睡吧！有些話妳還聽不懂。」他自顧自地邊說邊上樓，兩眼爆出血絲。

「為什麼總說我聽不懂？你又從來不說給我聽！」他愈走愈遠，我拉高音量卻像在哭吼。還有滿腹想說的話，文字堆得我腸胃不得舒暢，他卻已經進房。

從我五歲開始有語言能力，到現在已經要從大學畢業，「妳還聽不懂」總是我們對話的結尾。爸爸始終沒有說給我聽，關於他和媽媽失敗的婚姻、關於分居、關於離開我們到對岸工作。他始終沒說，但不代表我沒看在眼裡，不代表我看不懂。我多麼想告訴他，就算我不懂、不明白，我也會盡我一切所能地陪伴他、體恤他，因為他是我最愛的爸爸，我也只有這麼一個爸爸。我多麼想和他更親近、更親密。

即便在成長過程中對總是缺席的爸爸有許多不理解和怨懟，我仍然希望能和他重建良好的關係，不想總被當成他和媽媽婚姻失敗的殘渣。

這一夜，又哭著睡著。

夢裡的天空上有雲，雲起雲落、雲捲雲舒，像極了父母當初給我起名字賦予的意象，是一幅風吹樹擺、雲兒悠悠的平淡美景。然而我的人生總在父母失和帶來的劇烈風雨中度過，諷刺至極。兩天後就要搭機回台北，不知何時雲兒當真得以悠悠。