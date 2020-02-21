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【心情點滴】Hugo／切出男人的眼淚

聯合報 / Hugo

老婆去上海出差了。為解決吃飯的問題，發現冰箱尚有一些雞蛋，便到市場買了六顆大洋蔥。洋蔥炒蛋誰不愛？若在外吃飯，看到自助餐的菜盤上有洋蔥炒蛋我絕不放過，但不願時常向老婆點這道菜，只因不捨她切洋蔥時的汪汪淚眼。

那就趁她出差時，自己動手吧。

男人有淚不輕彈，許多男人都這樣說。但一切起層層疊疊的洋蔥，其富含的蒜胺酸酶便釋放到空中，刺激到眼部角膜的神經末梢時，淚腺便分泌眼淚將之沖走。我喜歡這種刺激和流淚帶來的奔放感，似乎也藉此宣洩了什麼。

德國劇作家歌德曾說：「生活就像個洋蔥，你只能一次剝開一層，有時還會流淚。」但我不是歌德，我不想一次剝開一層，我要的是別過老婆的臉，在一次切下所要的洋蔥後，轟轟烈烈地流一回淚。不用手帕，這時通常不用眼睛去擠就滿臉淚水了，然後用手背一擦，乾淨俐落。

所以，我根本不怕切洋蔥，也視它為一種稱心快活的工作。每回看著老婆切洋蔥切得眼淚鼻涕四溢時，我總有搶走她工作的衝動，可惜總在她大喊：「不用你，我來就好！」後以失敗告終。我曾懷疑老婆是否也能體會並享受那種流淚的美好滋味？但看著她一把眼淚又一把鼻涕的樣子，我便知道一切都是我多想了……

好啦，切碎了三大顆洋蔥，也大大流過男人的眼淚，終於可以開始煮洋蔥炒蛋了。剩下的洋蔥，就留待老婆返家前一日，再來好好切一回。

上海

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