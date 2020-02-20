【人生劇場】劉雲英／奶爺一族

退休後，生活各自精采，老同事再見不易，久久一聚，恍如隔世，愈發能感受到日本茶道所謂「一期一會」的心情，「一期」表示人的一生，「一會」則意味著僅有一次的相會，人生無法重來，每次相聚都可能是最後一次，怎能不好好珍惜？

話雖如此，還是有人反其道而行，認為最好老死不相往來，相見不如不見，像老孫和老林，連續幾年我在負責聯絡聚餐時，總聽到同樣的台詞：「老林會去？那我的座位要跟他離遠一點。」、「老孫也要來？真不想再見他。」

其實職場共事多年，難免會有意見不合之時，不管曾有多少不快，離開後就該煙消雲散，但這兩個男人從年輕鬥到老，彼此心存芥蒂，表面一派平和，暗地裡波濤洶湧。老孫雖比老林資淺，卻較得主管賞識，爬升快，當同事舉杯祝賀老孫升官發財，老林藉故不勝酒力離開現場，在角落大放厥詞：「他哪有什麼真本事？就只會逢迎拍馬屁。」老孫當然知道他不滿，好幾次在眾目睽睽之下差點吵起來，他們在辦公室一向少有互動，大家也見怪不怪，好不容易這兩人相繼退休，我們終於如釋重負。

以為過往一切恩怨情仇都將隨風飄，這天再度聚首，發現大家都蒼老不少，白髮增生、衣帶漸寬只是外表，有人心臟裝了支架、有人膝蓋去打玻尿酸、有人膽固醇破表，於是話題開始繞著養生打轉，後來有個女同事秀出手機裡的金孫萌照，大夥便七嘴八舌交換弄孫心得。

老孫突然迸出一句：「我年後要升格當爺爺了。」頓時恭賀聲不斷，猶如他當年升官時。原本坐在遠處冷眼旁觀的老林出聲：「我也是明年春天做阿公。」同時變身奶爺，兩人此生大概只有此刻最合拍，有人提議請已是資深阿嬤的女同事開講育孫經驗談。

老孫馬上不恥下問：「聽說有種尿布可迅速吸收，一天只要換兩片即可，真的嗎？」「真的嗎？好神奇。」老林不知何時已從後排擠進搖滾區，落坐老孫旁，他忙不迭提問：「到底哪款奶瓶消毒鍋比較好用？」老孫搶答：「這我研究過，我跟你說啊……」、「那揪團買尿布便宜多少？」、「你的金孫是男是女？」、「名字取好了嗎？」

難掩興奮的兩位新手爺爺聊得正起勁，天色很快就黑了，直至酒足飯飽，他們還欲罷不能。「這可是一笑泯恩仇？」從仇人相見分外眼紅到餐廳門口上演十八相送，這過程真戲劇化，有人笑言，說不定兩位奶爺接下來會提出指腹為婚。

尚未出世的孫兒一定想不到，他們竟不費吹灰之力就化解了爺爺多年來的千千結。