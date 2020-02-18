【生產再發現】蘇鈺婷、諶淑婷／對於生產，你有什麼想像？

2013年底，我正在進行一部短片的後製，有人說創作的過程就像是生孩子，不知為何，那時突然有想要一個孩子的感覺。當時一位大學同學選擇了居家生產，充滿溫馨與喜悅，我想若是能懷孕，或許是不錯的選擇，沒想到老公一口回絕，覺得在醫院生產最安全。

或許是男人不會生孩子，很難理解生產？我又問了媽媽，媽媽也回答在醫院生就好。但多數朋友回憶起生產都充滿挫折與無奈，有朋友想自然產，但胎心音下降，突然變剖腹；有朋友產後下體疼痛，原來是剪會陰時的傷口未順利癒合導致發炎；還有人認為最痛苦的不是生產疼痛，而是護士要她先不要生，等醫生來才能用力。

若生產是人的本能，我想要的是什麼樣的生產？我參加了台灣助產學會的研討會，從婦女團體、婦產科醫師到社會學家，都在談台灣高度醫療介入的生產，與婦女失去身體自主的問題。我內心有一個聲音在說，必須要讓所有人知道這些事情。

這就是《祝我好孕》的拍攝起源，在拍攝了八個產家的生產抉擇後，我也懷孕了，這次換我要面臨生產的抉擇，沒想到挑戰正要開始！

懷孕期間忙著看拍攝、剪輯與後製的我，驚覺肚子變大了，老公卻還沒有溫柔生產的認知，趕緊帶著他參加講座、助產師的生產教育課程，讓老公更認識溫柔生產。同時，透過我拍攝的生產故事，媽媽也發現原來生產不剪會陰也不會有撕裂傷，還可以延遲斷臍讓血液回流給寶寶。

我和老公、醫生、助產師、陪產的媽媽充分溝通後，做了適合自己的生產選擇，這一路的溝通，充滿著淚水、壓力，更多的是被支持的感動。

另一頭的狀況，則是《祝我好孕》因為有裸露的生產畫面，被審定為輔導級。生產難道兒童不宜？那孩子該如何認識自己來到這個世界的過程？老公說了一段動人的話：「有了孩子後，我會跟著孩子從零歲開始，一年年長大，再體驗一次童年、青少年與壯年，重新檢視我們是如何被教育。」

是啊，孩子帶領我們重新看待世界與自己的關係，讓我審視自己對於裸露的不安，對於生產的恐懼與死亡的害怕，對於性的羞於啟齒，是成人以太多成見，看待這些自然的事。而我所拍攝的生產紀錄片，就是要讓大眾認識女性生產的身體：那是產道，是每個自然產的孩子誕生時通過的地方。