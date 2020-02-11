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【女性臉譜】劉雲英／我的博士ㄌㄚˋ妹

聯合報 / 劉雲
圖／蛋妹

四妹是五姊妹中學歷最高者，堂堂歷史學博士，在國立大學作育英才無數。通常年紀輕就顯才名者，皆深知鋒芒太露易招忌，所以四妹一向不多話，但若執意請教她任一歷史人物生平，從夏商周、春秋戰國到隋唐五代，乃至元明清諸多偉人風流韻事或豐功偉業，劉教授皆能一鼓作氣如數家珍；就連追歷史大劇，她都可輕易指出錯誤百出的小細節，若再深入考她鴉片戰爭或甲午戰爭是西元幾年？她也能馬上給出答案。四妹的高智商不容置疑，但她卻經常丟三落四，從小到大糗事不斷，退休尤甚，我們只好相信她是大智若愚。

小學時，她屢次忘記帶鉛筆盒，向隔壁同學借到人家翻臉；國中時，常忘了帶課本到學校，讓快遞老媽疲於奔命。上高中，忘記帶便當盒回家已成家常便飯。有次她拿著空便當盒好不得意地向老媽邀功，老媽怔怔望著她，問：「妳的書包呢？」四妹愕然：「怪不得今日覺得肩頭特別輕鬆。」到底書包流落何方？當夜同學來電終於真相大白：一群同學在公車上撿到一個座位，紛紛把沉重的書包往上堆疊，四妹到站就拎著空便當盒下車，完全忘了書包的存在，最後下車的女同學只得背負兩個大書包回家，邊走邊罵。

四妹婚後，忘東忘西的症頭有增無減，從百貨公司試衣間走出，原先購買的物品擱置角落，幾天後才想起。她曾帶襁褓中的幼兒外出，四妹夫掩不住憂心忡忡，叮嚀再三「記得把女兒帶回家」，還好女兒沒淪為失蹤兒童。如今她自教職退休，四妹夫仍是那句老話，深情一如往昔：「不要把自己弄丟了。」現在五姊妹爬山，只要稍歇片刻再起身，她一馬當先往前衝，就聽到後頭的二妹高喊：「又撿到登山杖一根。」她一臉無辜十分驚訝：「奇怪，剛明明掛在手上！」

白先勇筆下是永遠的尹雪豔，四妹則到老都是ㄌㄚˋ妹，無關身材或臉蛋，丟三落四她最在行，林林總總大小糗事可歌可泣，真是罄竹難書，這樣糊塗又健忘的腦袋，竟能在升學路上無往不利，還念到博士又當了教授，別說你不信，我們也很不服氣。

近日四妹的學生登門造訪，帶來伴手禮，她大方分送眾姊妹品嘗，於是相約新店捷運站，順便轉搭公車至內洞一遊。在集合點，她喜孜孜地說著那名學生有多優秀，但三妹總覺得不對勁：「妳的背包呢？」她高分貝啊一聲，「怪不得覺得肩頭特別輕鬆。」我們揶揄她這個歷史學博士最擅長歷史重演，這回記得登山杖不離手，卻把最重要的背包遺忘在座位，後來小妹陪她到捷運站失物招領找到。

家醜本不可外揚，四妹還在任教時我們都被下了封口令，以免她在學生心目中聰慧精明的形象毀於旦夕，現在她退休解嚴了，常憶起當年幫她背書包回家的善心大力女，這篇文是她授權給我的尋人啟事，我可沒加油添醋抹黑她。

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