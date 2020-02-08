【章魚法官來說法】張瑜鳳／我們來交換

「每天每天上學，好煩！」哥哥妹妹抱怨。

「每天每天上班，好煩！」爸爸媽媽嘮叨。

不如，我們來交換？讓媽媽去妹妹班上當學生，最好是聽到男生嘲笑自己很胖。因為妹妹當初就是哭著打電話給媽咪，說不知道該怎麼辦？怎麼辦？簡單啊！一腳踢過去就是了（大誤）。

或者是，讓爸爸穿回高中制服，然後看到同學考試在作弊。正義凜然的爸爸，到底會出面制止，還是乾脆一起狼狽為奸地合作下去？

如果我們真的可以交換，那麼哥哥就成為律師，遇到千夫所指、萬人皆曰殺的犯罪嫌疑人，到底要不要幫他辯護呢？

那麼妹妹就可能會在法庭審理離婚案件，孩子的監護權該判給爸爸還是媽媽呢？

「媽咪請不要再說了，我們還是不要交換好了。」哥哥妹妹想了想，覺得還是乖乖當學生最幸福。

所以啊！每一個人都有自己的角色，在什麼位置就該做什麼事，無論是國家大事或者柴米油鹽，各盡本分，不要虛空說夢、切忌好高騖遠，做好分內的事，就是每個人對世界最大的貢獻。

「嘻嘻嘻嘻……」哥哥妹妹看著一則報導，笑得好開心。

「媽咪妳看，這對雙胞胎真是好玩！若我有個雙胞胎弟弟，我也想這樣做。」哥哥十分欣賞崇拜。

又不是四月一日愚人節，這兩位寶貝居然想到兩人互換制服，到各自的學校班級去，後來還是被同班同學發現拆穿了。其中還有一位考了一個小考，是不是？

你們覺得這樣很好玩嗎？

媽咪讀高中時，在愚人節當天，有兩班同學全部交換教室。老師上課，愈來愈覺得有點奇怪，最後還是發現了，結果是老師大怒，要求訓導主任（現在稱為學務主任）及教官嚴格處罰班長。

「喔！妳們更狠！」哥哥驚訝。

這可是X十年前的事了。校長和老師最後決定給學生們一個機會，命令全班做課後服務，掃操場、寫悔過書，就此結案。現在愚人節的胡搞事件還是每年都有，且愈來愈新奇古怪。學生創意固然可愛，但是界線可要拿捏得當。現在假消息滿天飛、假訊息充斥，分不清楚真假，若不小心越過法律界線，或者是造成不可彌補的後果，這可跟自娛娛人的幽默目的相距甚遠了。

根據新聞報導，這次雙胞胎學生互換事件，學校還是做了一點處置。站在家長及老師的立場，當然能體會學生是出於搞笑和創意，在給予體諒之際，也要嚴正地告誡：如果在課業上造成欺騙的結果，真的可以一笑置之嗎？

「唉呀，大家都是好玩嘛！又沒有造成什麼嚴重的後果。」哥哥不以為然。

十八歲以下的孩子，如果觸犯刑罰法律，是由少年法院依據「少年事件處理法」處理，基於保護未成年人的立場，希望以教育代替處罰，給予少年改過向善的機會。但是孩子可不能仗恃著這個保護傘，以為做什麼事都不用負責，法院仍然會視犯罪情節輕重，給予訓誡、假日生活輔導、保護管束或感化教育的處分（少年事件處理法第29條、第42條）。

如果少年犯了嚴重的罪（最輕本刑五年以上）或情節重大者，還是會裁定移送給檢察官偵查的，適用一般刑法，視同成年人犯罪。

「這樣子喔～學校還有同學在出價徵求補考槍手，因為補考通常都不會檢查學生證……」哥哥愈講愈心虛。

「敢作敢當。沒念書還要叫人代考？」爸爸聲音從客廳傳來，「以假亂真、以詐術獲得不當利益，這是詐欺罪。」

咦？你不是在看電視的政論談話節目嗎？你到底在評論誰啊？還是喝杯茶，平心靜氣地看旅遊頻道比較有益健康吧。

「其實，你們的外婆也曾經搞錯過呢！媽咪的二哥三哥是雙胞胎，外婆當初經營美髮院，非常忙碌，剛滿月的孩子只能放在搖籃裡，聽到哭聲，外婆就趕快餵奶。有一次二舅舅一直哭不停，怎麼哄都沒用。只見三舅舅在一旁笑得很開心，然後就吐奶了。」媽咪彷彿在場看過一樣，講述著這個回憶。

「難道外婆重複餵奶了？」妹妹哈哈大笑。

「難怪三舅舅現在比較胖。」哥哥下結論。

呵呵，是不是這樣我不知道，但是媽咪很羨慕有雙胞胎的感覺。這世界上居然有一個人跟你很像（或者根本不像），而且是搭同一班車抵達這個世界，一輩子都會牽連在一起，偶爾若被人認錯，彷彿有雙面的人生。

「當初也以為妳會生雙胞胎，一定很好玩，結果……」爸爸也在咕噥。

咦？生小孩難道是我一個人的事嗎？你不用負責嗎？當初你不想要生小孩，我還威脅說要告你……

「咦？真的嗎？媽咪妳告贏了嗎？」哥哥妹妹十分好奇，追問著要答案。

沒有告贏，你們兩個怎麼來的？

雖然法院不是媽咪開的，不過同仇敵愾的同仁不少，都說要幫我討回公道，還有人說要負責強制執行……

「哎哎孩子還小，講這些幹什麼？」爸爸回。

「哎呀，我們課堂上早就有教過了！」哥哥妹妹不以為然。

你們也太人小鬼大了吧？課堂上該學習的東西很多，禮義廉恥四維八德、青年十二守則會背了嗎？要知道倫理與道德乃做人之基本，老祖宗留下的智慧之語要珍惜，並且真正實踐在生活裡……

「媽咪，我們來交換。」哥哥妹妹打斷媽咪的萬言演講，「今天妳跟爸爸當孩子，請去吃零食、看漫畫、耍廢。晚餐就由我們來準備了。」

媽咪熱淚盈眶，「真的嗎？孩子也懂得孝順了。」

哥哥妹妹很有把握地走進廚房，「我們來煮泡麵！」