【佳節回憶】有燈有夢憶元宵

記憶裡，兒時每逢元宵節，台北市熱鬧喜氣、人人歡騰。當燈一盞盞亮了，平日灰撲撲的老社區霎時燈火輝煌，如夢似幻。沿著迪化街到大稻埕遊賞，整路的商家都在鋪前掛起「走馬燈」，小孩子提著豆仔燈、鼓仔燈、兔子燈、蓮花燈，少年人舉著關刀燈、獅子燈、大龍燈……笑鬧聲盈溢每個角落。

經過霞海城隍廟，響亮的鑼鼓聲震撼了眾人心弦，靈安社在演子弟戲蟠桃會；當我們來到太平國小，人潮正在迎寒單爺，赤裸上身的男子坐著竹轎，由幾個壯碩男子抬著，配上喧天鑼鼓，店家紛紛燃放爆竹，他們就在爆竹中追趕跑跳，看得群情激昂。

到了媽祖宮燈海絢麗，祈求生個男孩的嬸嬸依照習俗虔誠地從一盞盞燈籠下走過，「燈」與「丁」閩南語同音，期望年底能添丁。前庭萬頭鑽動，原來正在舉行猜燈謎，由年高德劭者主燈，主燈者一念完謎題即有人爭相舉手，答對者擂鼓三聲上台領獎，風光得很！

叔公執意帶大家去聽香，原來他已先在家裡擲筊得知聽香的方向就在這附近，我們加快腳步走近一蚵仔麵線攤，聽到有顧客說：「這麵線Q彈又滑順，真好吃！」叔公聽了特別高興，因為麵線本來就是長壽的象徵，在這樣的日子聽到這話太圓滿了；此時又有人說：「吃完再去買橘子。」大家好樂，橘者，吉也！

至於元宵花燈之美則莫過於龍山寺了，那時龍山寺每年皆舉辦花燈競賽，以古典取材為主，如八仙過海、三藏取經、牛郎織女、梁山伯與祝英台，也偶有我們兒童的最愛──漫畫偶像諸葛四郎大戰笑鐵面、哭鐵面，讓我們興奮流連，不忍離去。

有記憶才知珍惜，肯回顧才能前瞻。童年、現今的元宵花燈都很亮麗，有夢、有回憶，元宵花燈真好！