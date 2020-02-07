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【心情點滴】 今天想喝什麼

聯合報 / 黃珠玉（台北市）
圖／陳佳蕙

都說景氣不佳，可那天我站進的一家連鎖咖啡店的點餐隊伍可是一長列。站了好些時間，再一位就輪到我了。「妳好，今天想喝什麼？」我前頭的女士回說：「我在兩岸出了十二本書。」服務人員掛著沒有表情的表情，似是處變不驚，也像一時不知如何應對的典型反應。數秒後打破靜默（有些人可能會視其為對峙）的是女士：「你不想知道我的名字嗎？」

我常常喜歡在心裡虛擬一個打賭的對手，這回我是這麼賭的：「我賭站在櫃台另一端的服務員沒想知道女士的名字，比較想知道她要點什麼。」輪到我站到櫃台前了，一樣是「妳好，今天想喝什麼？」我不就是站在十二本書女士才剛離開的舞台上嗎？其實也想學樣「酷炫」一下，不過空有舞台沒有台詞，還是規矩地說：「熱拿鐵，中杯，不加糖。」

拿了咖啡坐下來，十二本書女士在我斜側近邊，她有個落地窗可倚。讓咖啡店裡才告一段落的劇情再度開展的是，不絕於耳、聲量可觀的電話交談。我當然是只聽到十二本書女士這一端，聽起來像是主要發話的一方，即便我沒有主動爭取，在一旁的我還是和電話另一端的人同步聽著女士講述所著諸書的摘要和絕好的自評。

看著貼靠在女士耳朵上接收著滔滔聲波的手機，看著女士眼前被冷落的滿杯咖啡，看著窗外的晴空好景，我心裡又是著急又是催促：啊啊，讓手機稍稍休息一下啦；快喝啊，拿鐵的奶泡都塌陷了啦；看看窗外嘛，蒼綠的樹蔚藍的天不會一直都在啦。那天餘下的時間我都在自省自問，我有什麼值得稱許之處嗎？我時常逢人就張揚嗎？

我一向話少，與人談話，多時對方都會說我是good listener，這話一出來，我的臉總像被塗上一層不妥的塗料，馬上不自在起來。見狀，說話者通常會再加碼：「不用謙虛，妳確實是喔。」哪裡知曉我是為「私心」被識破而忸怩不安呢？因為我可說是自利，在交談中屬意傾聽，將自己放在汲取知識、接收資訊的一側。

老天給我們的種種恩賜當中，我受惠不小的是好奇心和想像力，以科學性來論，兩者都會引發我們人體泌出好的化學物質（無文獻記載，是根據主修化學的我的親身經驗），這物質會邀來掘棒、手鋤等工具，進行開拓、墾殖、灌溉生命中原不被知曉其存在的境地。

我曾和朋友們提到，那被開發出來的新境地之豐饒，就如同西部開拓史的詩性一般教人感動。大家一向熟知我的史學知識貧缺，對於我那樣的一番說詞，詫異覆掩了他們進一步的思考，話題迅即被善意且技巧地轉移了，我因此沒有機會說出，是那個認知讓我那一天在咖啡屋裡著急，急的不只是因為十二本書女士將沒能把握醇美的拿鐵咖啡及窗外的好景觀，也為了女士或因此而萎縮了好奇心、停滯了想像力。酖沉在自我的成就裡很多時候是有風險的，因為眼睛的結構可能會被重建，穿過眼目望出的周邊人事物會模糊了，甚至消失了，對待生命中難得承領下來的心田，也可能選擇只精耕「自我」的那一小片田畦了。

那一天，「今天想喝什麼？」作為第一幕的第一句台詞，領我到「認識酖沉在自我」的一個窗口，探進那個窗，我有機會又一次走入自己，巡視有無因酖沉於自我而成為荒蕪休耕的內在田畝。

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