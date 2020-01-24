【春節回憶】大年初一吃兜羹

在故鄉泉州鄉下，年夜飯有吃豆腐的習俗，豆腐諧音「斗富」，意喻來年日進斗金，花開富貴。大年初一的早餐則必吃雞蛋麵線，象徵吉祥圓滿和長壽有福。

這項閩南傳統習俗沿襲至今，隨著物質日益豐盛，初一的早餐不再只是單調的雞蛋麵線，還加入了「兜湯」。

兜湯最早是閩南客家的特色小吃，後來也在閩南各地流通，在泉州稱為兜羹，寓意把金銀錢財和福氣好運兜攏起來。主要材料是豬肉或牛肉，作法不難，把肉切片或條狀，想用碎肉末也可以，用胡椒、鹽、醬油、酒和醋醃一小段時間入味，再加入地瓜粉拌勻。地瓜粉是不可或缺的要角，用地瓜粉才能兜住所有食材，也黏住來年的福氣和好運。以大骨熬成高湯，煮沸後加入肉片攪散，幾分鐘後待肉片浮起，撒上大量蔥花或香菜，一碗香噴噴的兜羹就大功告成了。

裹了地瓜粉的兜羹肉質軟嫩滑順，好入口又清爽不油膩，大人小孩都能吃得心滿意足。

後來，既然雞蛋麵線和兜羹都是過年要吃的，婆婆媽媽們索性直接把做兜羹的材料和雞蛋麵線搭在一起，逐漸成為閩南泉州的特色年菜。除了加入兜羹，雞蛋麵線也可加入油炸過的五香雞捲。

五香雞捲是另一道閩南南安一帶的特色小吃，來台灣後，曾有位擅長廚藝的同事做了手工雞捲到菜市場賣，也請我品嘗過，但無論火候還是口感都遜色故鄉的雞捲，更不用說市面上機器生產出來的雞捲，滋味完全無法相提並論。

還在家鄉時，每每遇上辦桌請客，客人總說如果給每道菜評分，手工五香雞捲一定獨領風騷。這道小吃是故鄉所有婆婆媽媽的拿手菜，也是鄉親們的最愛，至今令我魂牽夢縈。可惜，廚藝不佳的我無法做出故鄉雞捲的獨特風味。

都說食物是鄉愁的味道，美食往往能療癒疲憊的身心。這些年的大年初一，我也依傳統習俗，吃一碗故鄉的兜羹，黏黏稠稠，綿綿密密，期盼兜住一切美好的人事物，兜住千絲萬縷的思念。