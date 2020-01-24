【佳節點滴】埋藏鄉愁的炸油條

隨著年節的腳步愈來愈近，年貨大街擠滿了購物的人潮，其中又以應景的零嘴最受青睞。從傳統的麻荖、瓜子、肉乾到西式的巧克力、堅果、餅乾，應有盡有。

但在民國四○年代的春節，記憶中我家的糖果盒總是醬油瓜子、帶殼花生、冬瓜糖條和彩色的水果糖，這些還是父親專程搭車進城裡採購的。春節期間母親每天會從奶粉罐中酌量取出，再放入有五個分隔的糖果盒中，還不時叮嚀：「不要偷吃！這是招待客人的！」唯獨「自製油條」開放給我們七個小孩盡情享用。

「自製油條」與早餐吃的油條不同，近似台式的寸棗。母親的炸油條一年只做過年這一回，在物資匱乏的歲月，她把每月配給的麵粉和油省下些許，只為滿足七個嘴饞的孩子，在農曆春節有點心可嘗。

通常在除夕前兩天才開始炸油條，製作當天全家人擠在狹小的廚房，母親將麵粉、砂糖、發粉、蛋、油、水按固定比例調勻，再搓揉成麵糰，靜置半小時，接著大哥使勁擀成薄薄的麵皮，姊姊則手持菜刀切成細條或塊狀，母親則巧手變化出麻花、蝴蝶、貓耳朵或拐杖等造型。我和小妹啥也不會，但也絕不缺席，偷玩麵糰是我倆的秘密遊戲。

一家人有條不紊地分工，炸油條的靈魂──爐火則由父親掌舵，當油熱了，父親一聲令下，二哥便小心將麵糰一一放入，油條在鍋中載浮載沉，翻滾、膨脹，父親雙眼緊盯，不時拿著勺子撥弄避免油條沾黏在一起。在油與火的共舞中，油條逐漸由素白轉為金黃，多年的經驗造就父親能準確判定起鍋的最佳時機。

此時空氣中瀰漫著濃濃的炸物香，大夥兒不自覺地放下手邊的工作，心思全聚焦在黃澄澄的油條上，忍不住伸手抓起來就吃，即使燙口，也覺得是種過癮的刺激。

母親預備好空的奶粉罐，將放涼的油條置入，還厲聲禁止我們：「不要偷吃！太上火啦！」

左鄰右舍都知道我家的油條酥脆爽口，就連親朋好友來拜年，也指定要吃這一味。後來台灣經濟起飛，家中也有能力買些時髦的零嘴，「自製油條」便漸漸走進歷史。一直到我讀了大學，才知道母親的故鄉家家戶戶都會在春節炸油條，而母親年年炸此味，是藉以撫慰她離鄉背井的鄉愁啊。