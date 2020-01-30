【住在陰陽海邊】施岑宜／人為何要生病？

感冒引發了咳嗽兩周，咳到橫隔膜附近的肌肉已經無法再鍛鍊，每次咳嗽總得要用手輕捏住皮肉，以免肌肉疼痛到想飆淚，而夜晚來臨最是折騰，夜咳讓人無法舒眠，幾日下來，嚴重的睡眠缺乏令人崩潰，極度渴望好好睡上一覺。

這幾日過得特別無意志，任何事都不想做，什麼事都變得無意義，看出去的世界皆是負面，只想呆坐著放空，只想要尋求神藥，讓病痛快快消逝。每個當下，作為一個成人，總是有該當與不該當的清單需要完成，之前懷抱的任何雄心壯志，一旦生病即刻蕩然無存，看什麼都覺得消極，做什麼都覺得不可行。身體一旦出狀況，才能真正體會健康的重要性，少了健康，理想再高或多想去遠方全是枉然，況且拖著病痛的煎熬，連好好說句話的那口氣都不夠長。

以前看過一個古老醫案，特別有印象，每每重病患者來到老神醫面前，神醫看診後總會問：「有仇人嗎？」當下病人們不免錯愕疑惑，人都生病了，哪壺不開提哪壺？最終神醫會請病人去向冤家們認錯道歉，說那是解除體膚病痛最關鍵的藥方。此後，每回嚴重咳嗽遲遲不好，我便會回想那些討厭我的人們，揣摩他們的各種表情與心思。我所感受到的難受，可能是些許怨恨積累而來的，他們有多痛恨我，我所要承受的苦痛，可能就有那麼多。

只是我可能也無法一一道歉，因為對方要如此厭惡，我又能如何？只能默默在心底希望對方能原諒我的曾經，我的脆弱、我的自私、我的驕傲、我的貪婪與我的自大，林林總總的我的不完美，造成了我們在相遇的路上種下禍因、結下孽緣。不論我們彼此願意或不願意，過去造成的都已經發生，也許我們不再一起行走，或依然結伴同行，但我真心祝福對方可以更自由自在地活著，不再受我曾經鑄成的錯誤所影響，不再拿我的不完美去懲罰自己。

喪志了好些天，腦海中一直出現一個問題，人為什麼要生病？也許是一個提醒、是一份禮物，提醒我們停下腳步，好好聆聽自己的心，走偏了嗎？變心了嗎？忘記初衷了嗎？或是我們常常忘了自己累了，需要好好休息。生病總是強硬地要求我們暫停，讓我們有機會停下來，在最脆弱的時刻，好好檢視自己。