親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2020台北國際書展
訊息藝開罐
聯副創作
聯副空中補給
繽紛心情
家庭副刊
讀創故事
閱讀專題
閱讀風向球
中小學生讀物選介

【住在陰陽海邊】施岑宜／人為何要生病？

2020-01-30 06:00聯合報 施岑宜

感冒引發了咳嗽兩周，咳到橫隔膜附近的肌肉已經無法再鍛鍊，每次咳嗽總得要用手輕捏住皮肉，以免肌肉疼痛到想飆淚，而夜晚來臨最是折騰，夜咳讓人無法舒眠，幾日下來，嚴重的睡眠缺乏令人崩潰，極度渴望好好睡上一覺。

這幾日過得特別無意志，任何事都不想做，什麼事都變得無意義，看出去的世界皆是負面，只想呆坐著放空，只想要尋求神藥，讓病痛快快消逝。每個當下，作為一個成人，總是有該當與不該當的清單需要完成，之前懷抱的任何雄心壯志，一旦生病即刻蕩然無存，看什麼都覺得消極，做什麼都覺得不可行。身體一旦出狀況，才能真正體會健康的重要性，少了健康，理想再高或多想去遠方全是枉然，況且拖著病痛的煎熬，連好好說句話的那口氣都不夠長。

以前看過一個古老醫案，特別有印象，每每重病患者來到老神醫面前，神醫看診後總會問：「有仇人嗎？」當下病人們不免錯愕疑惑，人都生病了，哪壺不開提哪壺？最終神醫會請病人去向冤家們認錯道歉，說那是解除體膚病痛最關鍵的藥方。此後，每回嚴重咳嗽遲遲不好，我便會回想那些討厭我的人們，揣摩他們的各種表情與心思。我所感受到的難受，可能是些許怨恨積累而來的，他們有多痛恨我，我所要承受的苦痛，可能就有那麼多。

只是我可能也無法一一道歉，因為對方要如此厭惡，我又能如何？只能默默在心底希望對方能原諒我的曾經，我的脆弱、我的自私、我的驕傲、我的貪婪與我的自大，林林總總的我的不完美，造成了我們在相遇的路上種下禍因、結下孽緣。不論我們彼此願意或不願意，過去造成的都已經發生，也許我們不再一起行走，或依然結伴同行，但我真心祝福對方可以更自由自在地活著，不再受我曾經鑄成的錯誤所影響，不再拿我的不完美去懲罰自己。

喪志了好些天，腦海中一直出現一個問題，人為什麼要生病？也許是一個提醒、是一份禮物，提醒我們停下腳步，好好聆聽自己的心，走偏了嗎？變心了嗎？忘記初衷了嗎？或是我們常常忘了自己累了，需要好好休息。生病總是強硬地要求我們暫停，讓我們有機會停下來，在最脆弱的時刻，好好檢視自己。

咳嗽患者睡眠感冒

相關新聞

【我的年節味】谷芷音、kika kao／煙燻臘肉

2020-01-30 06:00

【母女之間】蜜蜜／媽媽買的衣服

2020-01-30 06:00

【我的年節味】錢錢／如常即是好年

2020-01-29 06:00

【大叔的中年小事】程耀毅／一枚沒長壞了的暖男

2020-01-29 06:00

【賞文迴響】王景新／微辣的清涼

2020-01-29 06:00

【我的年節味】豆寶／水仙與福圓茶

2020-01-28 00:00

【我見我思】劉洪貞／緣起緣至

2020-01-28 00:00

【家人關係】余薇／陪伴這檔事

2020-01-28 00:00

【春節點滴】舒眉／除舊迎新春

2020-01-27 00:00

【我的年節味】Dofa／圍爐時光

2020-01-27 00:00

【年節記憶】Noliko／那段賣粿糕的歲月

2020-01-27 00:00

【我的年節味】陳完玲／就愛吃甜甜

2020-01-26 06:00

【歡喜迎年】郎英／鼠來寶

2020-01-26 06:00

【心情點滴】安娜／想念的季節

2020-01-26 06:00

【春節回憶】李月治／大年初一吃兜羹

2020-01-24 22:42

【佳節點滴】螃蟹蘭／埋藏鄉愁的炸油條

2020-01-24 22:40

【年節點滴】郭素甄／趕場年夜飯

2020-01-24 06:00

【圍爐滋味】丁招弟／幸福長年菜

2020-01-24 06:00

【2020庚子十二生肖運程大預言3-3】雨揚居士／猴雞狗豬 雲開月明

2020-01-23 06:00

【2020庚子十二生肖運程大預言3-2】雨揚居士／龍蛇馬羊 亨通呈祥

2020-01-22 06:00

【2020庚子十二生肖運程大預言3-1】雨揚居士／鼠牛虎兔 吉慶有餘

2020-01-21 08:51

【新專欄登場‧小兒科醫師診間筆記】陳彥任／醫院裡的春節豪華便當

2020-01-20 06:00

【初老心情】JOYCE／耳順之年，我們決定這樣過

2020-01-20 06:00

【親子互動】王景新／家事母子情

2020-01-20 06:00

【生活點滴】粼粼珍妮／與陽光邂逅

2020-01-19 06:00

【賞文迴響】劉小草／照護背後

2020-01-19 06:00

【心情點滴】黃珠玉／永不嫌遲

2020-01-19 06:00

【夫妻之間】徐茂瑋／不能再對妳說

2020-01-18 06:00

【閱讀生活】有元葉子／一個人或一群人都美味的炸物料理

2020-01-18 06:00

【日常糗事】劉素美／幸好它還沒發芽

2020-01-17 06:00

【心情點滴】舒眉／山野寄情

2020-01-17 06:00

【我愛一個人煮-99】太陽臉／涼麵兩式

2020-01-17 06:00

【母女之間】謬修／我和女兒星座不合

2020-01-16 06:00

【弄孫之樂】施鳳兔／快樂在身邊

2020-01-16 06:00

【住在陰陽海邊】施岑宜／礦山裡的送別

2020-01-16 06:00

【妯娌之間】尤魚／兄弟的老婆這件事

2020-01-15 06:00

【兒女心情】段致平／成就

2020-01-15 06:00

【大叔的中年小事】程耀毅／老狗在做完蛋糕後

2020-01-15 06:00

【新專欄登場‧生產再發現】吳嘉苓、諶淑婷／生孩子，不只是生理過程

2020-01-14 06:00
看更多

熱門文章

書展新特色！閱讀森林主題館專為「兒童」打造互動體驗

2020-01-29 09:06

因應武漢肺炎 台北書展續辦否 今午前決定

2020-01-30 00:42

【閒話吃喝】劉書甫／烤吐司

2020-01-30 06:00

【青春名人堂】印度尤／我與印度的糾纏分合

2020-01-30 06:00

【野想到】李進文／拴住情況好好做活

2020-01-30 06:00

【星期五的月光曲 】侯延卿／夢的夜晚，雙雄聯談

2020-01-30 06:00

【慢慢讀，詩】詹佳鑫／如果夏天回來過

2020-01-30 06:00

麥可．波頓領軍 「歌舞冰上」4月攻蛋

2020-01-30 00:52

進入故宮、國表藝3館須量額溫

2020-01-29 23:55
看更多

贊助廣告

留言

Top