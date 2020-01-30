【母女之間】蜜蜜／媽媽買的衣服

媽媽多年來一向節儉，但非常重視打扮──哪怕只是要出門倒垃圾，她也一定會穿戴整齊並化好妝。身為媽媽唯一的女兒，我自然也是她精心裝扮的對象，她的名言是：「這是個注重外表的社會，隨便打扮會被人看輕。」

於是，定期上美容院整理頭髮、逛街買衣添鞋皆是家常便飯，但對小小年紀的我而言，要在美容院裡坐上好幾個鐘頭簡直像酷刑，反覆試穿衣鞋更是折磨；漸漸地，我對打扮這件事感到反感，年紀漸長後開始表達自己的意見，最後再也不跟母親逛街弄頭髮。

結婚生子後忙碌的生活更使我將「快速、簡潔」奉為圭臬，直髮、T恤牛仔褲與素顏已是標誌，甚至對女兒的外表也不上心。某年暑假因公將女兒丟回娘家一星期，再去接她時，只見她頂著新髮型、手提兩大袋衣服，興奮地說明是這幾天跟她外婆逛街的戰利品，看來祖孫倆在這方面反而比我契合。臨走前，母親有些扭捏地拿出一件外套，說是買給我的，並強調如果不喜歡可以拿去退。母親已經很久沒替我買衣服了，思及此，我爽快收下，母親顯得很高興。

回到家打開衣櫃，發現母親過往幫我買的服裝陸續被我或丟或捐，早已所剩無幾，忽然一陣鼻酸。是啊，母親還能再幫我買幾次衣服呢？當下決定要闢一個衣櫃專門放置母親為我買的衣服。整理之際女兒跑過來問我在做什麼？我告訴她原因，她認真問道：「媽媽，我長大後妳可不可以把外婆買給妳的衣服全部送給我？」當然好，就讓這些衣服變成傳家寶吧，也許到時衣服樣式舊了，女兒不一定會喜歡，但偶爾拿來穿，身上有外婆傳給媽媽、媽媽傳給她的愛，相信會很保暖的。