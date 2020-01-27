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【我的年節味】Dofa／圍爐時光

2020-01-27 00:00聯合報 Dofa

圖／Dofa
圖／Dofa
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年最期待的就是春節圍爐的時刻了，

分散在各地打拚的家人齊聚一堂吃飯，

分享近況、聊聊工作及各種開心的大小事，

並互相期許新的一年能朝著理想前進！

春節

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