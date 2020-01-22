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【2020庚子十二生肖運程大預言3-2】雨揚居士／龍蛇馬羊 亨通呈祥

2020-01-22 06:00聯合報 雨揚居士

圖／蔡侑玲
圖／蔡侑玲
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積極龍 三合如意

三合好運與事業吉星照臨，雖然整體運勢較去年下滑一些，但工作專業度持續被關注，身旁也多了貴人助力，事業仍是大有可期。僅要注意「白虎」凶星來犯，交通安全要格外留意，並且多結善緣，少惹糾紛。

工作財運今年在事業吉星的幫助下，除了個人的專業表現優秀外，也多有發揮領導才幹的機會，很有可能因此升官加薪，報酬也很優渥。只要多留意「白虎」可能帶來的破財損傷，別參與不熟悉的投資，財運仍可持盈保泰。

愛情婚姻在三合助力下，有伴的龍朋友今年格外能享受與伴侶的親暱體貼，彼此默契十足。單身者在團隊中持續表現耀眼，很有機會與心儀對象從共患難的同事關係發展成戀人關係，遇到聊得來的對象可別拒於門外喔。

學習人際：學習慾望強烈，求知若渴，很適合參加讀書會或是研習營，可能得到師長的輔佐提點，獲益良多。但受「白虎」凶星影響，對於他人不友善的言行挑撥，切勿過於激進盲從，應懂得以智慧化解。

家庭健康：凶星來犯，身體病痛雖不多，但跌打損傷在所難免，出門在外要特別留意周遭環境，以免不小心受傷。另外，今年可別把煩惱都藏在心裡，要跟親友們多溝通，可儘量安排與家人間的聚會，營造和樂的家庭氣氛，即使只是閒話家常，也是貼心的交流。

尊貴蛇 諸事大吉

生肖屬蛇的朋友們，恭喜了！歷經去年一整年的磨難考驗，庚子年迎來權貴吉星「紫微」，並又有「龍德」、「玉堂」貴人助運，只要能把握機運，踏實奮進，各方面都有機會創造佳績，迎接美滿富足的一年。

工作財運：今年得吉星簇擁，工作表現可圈可點，目標將一一擊破達成，尤其適合推行新事務，團隊能給予有利支援；財運上也有升遷加薪的機會，報酬獎金皆見好，可多點自信毛遂自薦，勇敢提出你的專業見解，積極創造正財收入。

愛情婚姻：人緣好、際遇佳，今年雖然沒有顯著的桃花星，感情運仍然是桃花繽紛，得人喜愛，其中透過長輩牽線介紹的對象，尤其適合進一步交往。已婚者步調頗為一致，若是能在婚姻中多製造一些小浪漫，更能夠保持感情熱度。

學習人際：學習力強、前程似錦，是適合衝刺學業及考取證照的一年，能遇到良師與合拍的讀書夥伴。除了課業上的學習，也可進修外語或專業技能等，讓學習變成一件有趣又能豐沛生活的事！

家庭健康：在眾多吉星相助下，蛇朋友可說是人逢喜事精神爽，時常笑容滿面、活力四射。只要小心「天厄」凶星的危害，遠離危險領域，即可無災。另外因好運激增，忙碌不已，但再忙也要找時間多與家人交流喔。

動盪馬 謹慎端正

破財凶星「大耗」來犯，又為變動多舛的歲破年，財務狀況易捉襟見肘，或出現大筆的花費支出。不過，正所謂危機就是轉機，若能順應局勢主動出擊、積極面對，「月空」星也將發揮化憂解難之效，創造突破點。

工作財運：歲破動盪，又逢「闌干」等影響思緒的凶星，工作缺乏具體想法，時常是白忙一場或是被突發狀況衝擊，盲目奔走；財務狀況也不穩定，須格外謹慎，應儘量讓身邊留有可隨時動用的資金，不要全數投資。

愛情婚姻：在感情婚姻中出現的各種考驗，都是讓兩人關係成長的資糧，學習去信任與體諒對方，才不會總因為小事摩擦而影響感情。單身者因外務過多，經營感情不利，不如增強自己的內涵，靜待有緣人到來。

學習人際：受凶星影響，在學習上抓不太到重點，也易因複雜的人際關係而心猿意馬，建議要加強自己的專注力，以及處變不驚的能力。真正的朋友不是只能混在一起吃喝玩樂，要懂得分辨什麼是良友什麼是損友，才對自己的人生有幫助。

家庭健康：因壓力大、事務多，今年健康運勢亮起紅燈，除了要注意身體警訊外，也要努力去排解憂鬱情緒。建議可多參加親朋好友的婚宴、壽宴等喜慶之事，沾沾新人、壽星的喜氣，也有助轉換心情，破解「歲破」凶威。

溫順羊 樂活自在

今年因有「小耗」、「咸池」來犯，在社交場合上的開銷大，人際往來的分寸要格外謹慎拿捏。只要能端正品行、樂觀以對，雖只有一顆「月德」吉星來助，自可逢凶化吉，從容迎接各種挑戰。

工作財運：「死符」凶星影響，工作效率打折扣，對於他人的紛爭不要過度介入，以免牽連自己。財務方面出現許多莫名開銷的狀況，特別在娛樂交際上要有所節制，最好能每月固定存款，減少消費衝動，確保財運安穩。

愛情婚姻：今年和年紀稍長，或較具社會地位的人格外能交流，就算不一定能發展為戀人，但相處起來非常愉快；不過，要小心「咸池」星帶來氾濫桃花，已婚者莫忘婚姻的責任與承諾，有伴者也別三心二意，傷害兩人感情。

學習人際：受「月德」照臨，多有良師益友來助，但是自身的學習狀況不佳，容易分心，反而難以進入狀況。這種粗心大意的情況，一定要找方法解決，才能讓身邊的人感受到你的上進心，願意傾囊相助來指導你。

家庭健康：今年遇上影響健康運勢的「死符」星，建議減少探病及問喪，以免無意間把穢煞帶回家。另外，家庭氣氛也較為低迷，調整一下自己的時間規畫，把交際應酬的時間分給家人，一起打掃家裡環境、分工合作，使家運圓滿和諧。

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