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【妯娌之間】尤魚／兄弟的老婆這件事

2020-01-15 06:00聯合報 尤魚

圖／黃鼻子
圖／黃鼻子
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我的弟妹，原來是一個對生活充滿熱情的奇怪女生。說來有些不好意思，但不得不承認這個相處二十年後才突然發現的事實。

對於「兄弟的老婆」這件事，相信每個為人姊妹的心中總有種無可言喻的莫可奈何，甚至經常虛弱地思索，為什麼兄弟總是會找一個和我們截然不同的女性作為伴侶？這種截然不同通常不光只是外表身材，甚至是個性、對生活的態度或未來的目標。

這樣和家族中熟悉的女性截然不同的生物，因為投入婚姻而不得不組成的姻親關係，讓人不經意思索宇宙的真理和天體運行的規律，甚至讓人懷疑他們是否因為感覺長年受到壓抑，故而用帶著喜劇的惡意，試圖抵抗強勢的女性族群所特別選擇的對象。

因為一隻法國鬥牛犬的加入，我才開始近乎牙痛地了解相處將近二十年的弟妹，原來和在一般節日才能見面時冷靜自持的職業婦女樣貌完全不同。兩位已出外求學的姪子投訴他們的媽媽堅持狗必須給予同樣的姓氏才能對家庭有認同感，由於大家對狗名的意見分歧太大，最後只能以職稱尊稱為「林董」。

由於我的原生家庭對動物無特別的愛意，對這隻憑空而降的法鬥僅能秉持敬而遠之和對待客人的禮貌來相處，在家族聚會時通常是以觀看外星生物的好奇來處理。當林董的體重邁入二十公斤大關，強勢的衝撞讓人無法忽視。根據牠在其家排行第二的重要性（也就是僅次於一家之母），我們這才發現弟妹原來只是個少女心爆棚的女性而已；一改之前微笑客套的相處，現在會因為敘述林董的無賴和調皮展現出強烈的喜怒哀樂，家族聚會因為共同觀看林董的表演而變得極有趣味性，原來小孩和狗才真正讓一個女人變成女人，這是真理。

所以當林董的頭上戴了天線寶寶的髮箍，或穿上斑馬紋路的狗衣，或是以四肢朝天仰睡的不雅照占據群組的對話框，原本這些屬於小型犬的可愛裝飾，被惡趣味地放置在一隻醜醜笨笨的法國鬥牛犬身上，真的會突然領悟與惡之間的距離，其實很短。

所以因為林董，我們終於慢慢發現，所謂「兄弟的老婆」這種生物，其實好像也不難理解，甚至和我們極其類似。透過這種反思，也才知道身為別人兄弟的老婆的自己，原來也是難以理解的外星生物。因此我們，可以繼續反省。

法國婚姻

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