【人生劇場】萬云／籌碼

圖／Sonia 分享 facebook

當街頭巷尾又因新的一年即將來臨而鼓譟，周邊的氣息，彷彿也被紅色的風竄來竄去似的。

「姊姊，今年除夕跟爸爸回家吧？」「可是我和外公、外婆說好了，也訂了年菜。」「妳沒跟我說啊，外公家可以初二再回去。」惡夢開始。

如果婚姻制度是用來綑綁一對愛侶，那血緣就是用來綑綁孩子的。

父母已離婚、分居很久了，他們的關係斷了，可我和他們各自的關係都沒斷。究竟除夕跟誰過？大年初一去誰家？初二該不該在爸爸家？除了被迫在父母之間選擇以外，有時候就算選擇也跟沒選擇一樣。

「妳是媽媽的小孩，當然要跟著媽媽，媽媽才是最愛妳的人。」（難道我不是爸爸的小孩嗎？）或是「妳是跟妳爸姓的，又不是跟我姓，妳去找他啊！」（難道我不跟妳姓，就不是妳的小孩了嗎？）

我和弟弟像籌碼，被父母輪流拋擲、隨性押注，分配著我們過年的行程。初五、初六不如初二，除夕勝過大年初一，好像誰爭到了前面的天數較多就獲勝一樣。年節的時候，孩子完全沒有任何個體性可言，只能服從。

如果從小到大的記憶是條長河，當我走在河邊的時候，一定是無可避免地被各種亂石砸傷，砸傷也不能反抗，畢竟已是不可逆的傷口了，在身體各處隱隱作痛。就算被砸傷，還是得渡河。不，是瘋狂地來回向兩邊，在名為爸爸或媽媽的岸上奔跑。

在這麼多個年過了以後，我和弟弟的年歲增長，長輩的年歲也在增長，他們的身子開始漸漸老化，能看到他們的日子開始倒數，也可以體諒為何父母總是搶著希望孩子能再和祖父母或外祖父母多多相聚。

年節惡夢，在這兩年終於慢慢甦醒。

外婆和爺爺紛紛離世，後事和遺產的問題喬不攏，兄弟鬩牆。終於不用回任何一方的家裡過年，沒有中午去中壢找奶奶、下午回台北找外婆，晚上再回中壢的趕場行程，也不用一晚硬吃兩桌菜，洗兩桌碗。少了兩個長輩，少了父母間就算沒說話也感受得到的殺氣，少了當孩子時被搶來搶去的無助感受，年節紅紅的風，似乎也漸漸削弱。

今年的過年曲調仍在街頭巷尾被傳頌、歌唱。我哼著新年的團聚歌，想著過往和長輩過年團聚的時刻。