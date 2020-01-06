【她們的世界】陳姵穎／配音員連思宇 以聲音演繹百種人生

以聲音演戲，不只要有天馬行空的想像力和良好的應變力，連思宇也常在閱讀、觀影或日常裡汲取、揣摩不同的情緒樣態。圖／《J'STUDY留日情報雜誌》提供 分享 facebook

一門通識課 打開配音大門

一下子是甜美的少女道早，下一秒變成頓句溫吞的政治人物，接著是帶有虛弱嗓音的老嫗……連思宇隨口就能以聲音化作十來種樣貌，她說，這是配音員（日韓稱為聲優）都有的本事。

踏入配音圈成為「聲音演員」之前，打小熱愛動漫的連思宇懷著的一直是當漫畫家的夢，但台灣不若日本有專科學校，填志願時只好悉數寫上藝術相關科系，最後進入實踐服裝設計系。不過，或許就如她所說的，「找到自己的天分有時要靠天時地利人和」，一門通識配音課讓連思宇發現自己原來具備對聲音敏感、且能立刻入戲的天分，一條可能的道路隱隱在她面前展開。

但機緣並未馬上到來。畢業後她在手機漫畫公司擔任翻譯，同時畫漫畫投稿，無意間得知日本有聲優專科學校，可高昂的學雜費令她猶豫，亦難以向家人開口，只好偶爾買張樂透權充希望。「我媽是個很務實的人，她不懂我為什麼要花那個錢，我告訴她我想去日本念書，但不是她問過我的服裝設計，而是聲優學校。」即便不太理解何謂「聲優」，媽媽卻出乎意料地給了連思宇「那就去試試看吧」的答案。

日本開學季在四月，彼時已是前一年的十二月，錯過就要再耗一年。風風火火地申請、筆試，又幸運覓得恰巧來台參加動漫季的教師願意幫她面試，連思宇如願進入日本工學院專科學校聲優‧俳優科就讀。兩年的時間裡，連思宇真正面對麥克風的時間並不多，課程比重最高的反而是表演。日本聲優藝人化是原因之一，「此外就像我們的老師、《名偵探柯南》毛利小五郎初代聲優神谷明說的，若一個聲優不懂得如何運用肢體和眼神來表演，只靠聲音演戲也無法讓人信服。」

受限法令規範，加上日本聲優已達飽和，連思宇學成即返回台灣，並參加第二屆「明日聲優之星」，尚未結業就受到知名配音員李勇的賞識，跳過一般初出茅廬的配音員得經歷的「跟班」過程，為迪士尼影集《天才學園》擔任主角之一奧莉的配音。

連思宇認為配音有趣的地方在於能演繹各種角色。圖／連思宇提供 分享 facebook

腦中有抽屜 情緒隨手拈來

自承確實是幸運之人，然而又有哪份工作是容易的？配音員是很需要想像力和應變力的工作，往往抵達錄音室才會得知要錄的內容，「妳得很快抓到角色的形象和領班（聲音導演）要的感覺，腦袋裡像有很多個抽屜，裝著不同的情緒和表演方式，拉出合適的排列組合。」

錄音更不是照稿念就好，不同語言文法有所不同，還要留意對嘴，「比如光是一句早安，日文是おはようございます，有八個音，可是中文只有兩個音，螢幕上角色的嘴型還在動呀，我們就想要辦法塞字，變成『學長，早安』。」有時則要幫忙看帶，連思宇點開手機相簿裡的配音稿，翻譯好的台詞要一一標註時間和嘆氣等情緒的變化，「翻譯只管台詞，但這些細節對配音員很重要。」

談起日本和台灣的環境差異，以及新生代觀眾對中配的詬病，連思宇便有滿腹的話想說。「觀眾會覺得中配不自然，除了網路時代容易聽到原音的雛鳥印象外，也因為沒有醒悟到其實日本人平時也不會像卡通角色那樣講話，宮崎駿的動畫正是因此選擇演員而不找聲優配音，是他特有的風格。」

此外，日本聲優配音前有足夠的時間去理解腳本，專注單一角色且一次只錄一集，但當台灣取得版權、完成翻譯，為趕上檔能給配音員的時間並不多，一口氣就要錄上四五集，預算使然還要身兼多角，「我們沒有太多時間可以慢慢揣摩，有時只能模仿原音表現，這種情況下一定不會比原音好。通常大家會津津樂道的角色，比如符爽前輩配音的西索（《獵人》）、王瑞芹前輩配音的花媽（《我們這一家》）和林協忠前輩配音的兩津（《烏龍派出所》）都是跳脫原本形式給予角色新的生命，除了靠配音員的功力，也要看客戶是否允許不照原音表現。」

現實或虛擬 所有角色都愛

「台灣的配音員其實很厲害。」並非認為中配批評不得，而是因為連思宇喜愛屬於自己的語言，一個中文字擁有許多意義，不同的字詞又能傳遞相同的意境，「直到現在我還是會接到台灣自製的遊戲要求配音員用日語來配音，當然這是市場考量，但我會為此感到可惜。」為了推廣中配，除了擔任介紹ACG（動畫、漫畫、遊戲）廣播節目「動漫我要聽」的助理主持，連思宇也與現役配音員組成「嗓音不甜也有春天」團隊，不定期分享原創及廣播劇作品。

面對每個角色，連思宇皆投入百分之百的熱情。為當紅動畫《Re：從零開始的異世界生活》主角雷姆配音時遇上喉嚨嚴重不適，為了表現出雷姆柔細的聲線，「我真的是拚了命在錄。」投入的感情更讓她一度邊錄音邊落淚，成果大受好評。而兼任領班、給幼童看的動畫《見習神仙精靈》及以國語配音為主的布袋戲《江湖救援團》中的東瀛人夏彩，都可說是她的代表作。

「一般人只能有一個人生，但我可以有千百種人生。我很喜歡的漫畫《千面女郎（玻璃假面）》裡的主角曾說過類似的話，我甚至可以演繹不存在現實的角色。」這便是連思宇熱愛配音的理由。