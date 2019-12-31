親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
訊息藝開罐
2020台北國際書展
聯副創作
聯副空中補給
繽紛心情
家庭副刊
讀創故事
閱讀專題
閱讀風向球
中小學生讀物選介

【思念之情】藍雲／敬喝一杯李子酒

2019-12-31 06:00聯合報 藍雲

圖／無疑亭
圖／無疑亭
分享

媽媽，看見了這晶瑩又通紅的色澤了嗎？喝一杯女兒釀的李子酒吧。

五月底，春意闌珊、夏豔未至，在喧嚷的市集上，無意間發現嫣紅發紫的紅肉李子，當下真是詫異極了，腦海中依稀還留著冬末春寒時分、桃花李花迎人笑的浪漫多姿，怎麼忽然之間，果實已是碩大飽滿？思緒瞬間飛到四十多年前，家人一起同遊桃園復興鄉（現為復興區）果園的舊時光，在樹梢風動、綠葉颯颯作響的李子樹下，媽媽雙眸明亮、神情專注地傾聽果園主人教導的釀酒技巧。

那時膚色黝黑的果園主人說我們母女倆的眼睛又大又圓，「不輸我們原住民喔！」媽媽笑得很開心：「我是復興鄉山腳下土生土長的大溪人，也許很久很久以前真是一家呢。」親切的回答讓主人也樂開懷，半買半相送地讓我們帶回兩大筐的李子。「吃軟的，硬的拿來釀酒。」他拍胸保證，從自家果園採下的品質絕對是第一等，「釀出紅通通的李子酒，好入口又可以補血喔。」

返家後我和哥哥跟屁蟲似地尾隨著媽媽，一起動手釀了生平第一罈酒。印象中，我們兄妹忙得不亦樂乎：挑擇果子、清洗、合力抬起裝著果子的筐籮到曬穀場，三不五時還去滾李子，以防曝曬不均。傍晚抬回筐籮，讓媽媽一一在果子上劃一刀，我和哥哥再將李子依序放入玻璃罈，一層李子一層黃砂糖，就這樣層層疊疊，釀出兩罈酒。

第一罈在中秋開封，大人破例讓孩童也喝上一杯，月色朦朧，秋風拂面沁涼，心頭卻很暖和。是酒精作祟嗎？只知道撲鼻的全是清新果香，入口盡是甜蜜蜜的滋味。

第二罈在除夕夜飲用，領了壓歲紅包、喝罷李子酒，我和哥哥隨即沉沉入睡，完全忘了白日說好要守歲的約定。就這樣釀了三年酒，直到果園換了新主人，李子產量極少，媽媽失去釀造的興頭，這段釀酒歲月也就告終。一幕幕往昔畫面讓我情生意動，不如也來釀一回酒吧！憑著兒時印象，在六月釀造封罈，四個月後來到媽媽的冥誕，開封，就讓我們再次同飲一回李子酒。

媽媽，您覺得如何呢？其實我心裡知道，為了讓孩子也能喝上幾口，媽媽並沒有遵照果園主人的指示真釀成酒，與其說是酒，不如說是李子漿吧。舉杯輕抿一口，唇間微酸，在口中漾開淡淡香醇，入喉是些許微甜的絲絲果味。

這是女兒想念媽媽的味道。許是因為這酒是在媽媽告別人世兩年時釀的，已經接受媽媽在更好的國度裡輕安自在，所以才釀出一罈想念的幸福滋味。

敬喝一杯李子酒。媽媽，生日快樂。

原住民除夕夜紅包
【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

【閱讀生活】楊晴翔／婚姻冷暴力

2019-12-30 06:00

【賞文迴響】今英／邋遢無妨，愛家最帥

2019-12-31 06:00

【夫妻之間】呂昀嬪／老公的背影

2019-12-31 06:00

【為母心情】夏客／箭行千里

2019-12-30 06:00

【閱讀生活】余業文／親子健行趣

2019-12-29 06:00

【童言童語】容恬／最喜歡的課

2019-12-29 06:00

【家的形狀‧一個人也是家】楊雅蓉／我的冰箱

2019-12-28 06:00

【育兒難題】曾慕昀／誤食便便事件

2019-12-28 06:00

【執醫趣聞】陳彥任／戴口罩的原因

2019-12-28 06:00

【為父心情】魚尾紋／幾生幾世都願意

2019-12-27 06:00

【我愛一個人煮-96】太陽臉／家常熱炒

2019-12-27 06:00

【家的形狀‧一個人也是家】陳漢傑／就像空中只有一個太陽與月亮

2019-12-27 06:00

【龍鳳胎底家啦】王蘭芬／媽媽的書桌

2019-12-26 06:25

【家的形狀‧一個人也是家】盧素梅／一人樣生活學

2019-12-26 06:00

【心情點滴】配羊／在平行時空相遇

2019-12-26 06:00

【親子之間】晴子／我們的秘密

2019-12-25 06:00

【大叔的中年小事】程耀毅／身體被筆芯寄生（下）

2019-12-25 06:00

【家的形狀‧一個人也是家】奇魯／沒結婚也沒關係

2019-12-25 06:00

【親子之間】馥芙／當兒子上學去

2019-12-24 06:00

【家的形狀‧一個人也是家】江淑琳／一個人的生活實踐

2019-12-24 06:00

【心情點滴】陳珮珊／淺笑的月

2019-12-23 06:00

【女性心聲】Taurus／被催生的我，不催生的我

2019-12-23 06:00

【家的形狀‧一個人也是家】Basaw／獨身是種選擇

2019-12-23 06:00

【樂齡心情】飛鴻／人到六十五歲以後

2019-12-22 06:00

【節氣點滴】滿佳／冬至鹹湯圓

2019-12-22 06:00

【家的形狀‧一個人也是家】方念萱／單身居家開箱照

2019-12-22 06:00

【童言童語】Lingo／重要的東西

2019-12-21 06:00

【閱讀生活】諾拉‧麥肯納利／聊一聊失去的

2019-12-21 06:00

【我愛一個人煮-95】太陽臉／鹹湯圓

2019-12-20 06:00

【閱影人生】陳姵穎／一起笑一起哭，才是夫婦──電影《添好孕》

2019-12-20 06:00

【日常省思】融莊／精打細算的破財

2019-12-19 06:00

【生活趣聞】郭素甄／放心交出女兒的手

2019-12-19 06:00

【龍鳳胎底家啦】王蘭芬／我與蜜雪兒的距離

2019-12-19 06:00

【日常紀事】暮熹／辦公室樂章

2019-12-18 06:00

【人生轉折】婷婷／肚裡住進一條魚

2019-12-18 06:00

【大叔的中年小事】程耀毅／身體被筆芯寄生（上）

2019-12-18 06:00

【為母心情】洪雪芬／哺乳課

2019-12-17 06:00

【我見我思】珊／成為溫柔的照顧者

2019-12-17 06:00

【童言童語】蔡宛芳／領了就有錢

2019-12-16 06:00
看更多

熱門文章

大宋竟有「深夜食堂」？原來中華料理與吃貨文化都在這朝代崛起！

2019-12-30 13:33

歧視也能合理化？迪士尼風波與文化相對主義的困境

2019-12-30 10:00

林予晞書展代言短片 暗藏5本書及閱讀情境

2019-12-30 18:38

【當代小說特區】伊格言／再說一次我愛你（下）

2019-12-31 00:20

陳育律／迷藏戲

2019-12-31 00:22

【小詩房】周天派／致詩人

2019-12-31 00:12

【野想到】李進文／古籍

2019-12-31 00:28

《讀者》元月號 韓良露妙筆追憶媽媽

2019-12-31 00:15

史特拉汶斯基詩篇交響曲 台北室內合唱團展新意

2019-12-30 18:21

【話題徵文：獨享也不錯】楊璧華／加密的分享

2019-12-31 06:00

【小毛病通訊】李達達／一個圓滾滾的句點

2019-12-31 06:00

【青春名人堂】許子漢／另一種明亮

2019-12-31 06:00
看更多

贊助廣告

留言

Top