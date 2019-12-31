【思念之情】藍雲／敬喝一杯李子酒

圖／無疑亭 分享 facebook

媽媽，看見了這晶瑩又通紅的色澤了嗎？喝一杯女兒釀的李子酒吧。

五月底，春意闌珊、夏豔未至，在喧嚷的市集上，無意間發現嫣紅發紫的紅肉李子，當下真是詫異極了，腦海中依稀還留著冬末春寒時分、桃花李花迎人笑的浪漫多姿，怎麼忽然之間，果實已是碩大飽滿？思緒瞬間飛到四十多年前，家人一起同遊桃園復興鄉（現為復興區）果園的舊時光，在樹梢風動、綠葉颯颯作響的李子樹下，媽媽雙眸明亮、神情專注地傾聽果園主人教導的釀酒技巧。

那時膚色黝黑的果園主人說我們母女倆的眼睛又大又圓，「不輸我們原住民喔！」媽媽笑得很開心：「我是復興鄉山腳下土生土長的大溪人，也許很久很久以前真是一家呢。」親切的回答讓主人也樂開懷，半買半相送地讓我們帶回兩大筐的李子。「吃軟的，硬的拿來釀酒。」他拍胸保證，從自家果園採下的品質絕對是第一等，「釀出紅通通的李子酒，好入口又可以補血喔。」

返家後我和哥哥跟屁蟲似地尾隨著媽媽，一起動手釀了生平第一罈酒。印象中，我們兄妹忙得不亦樂乎：挑擇果子、清洗、合力抬起裝著果子的筐籮到曬穀場，三不五時還去滾李子，以防曝曬不均。傍晚抬回筐籮，讓媽媽一一在果子上劃一刀，我和哥哥再將李子依序放入玻璃罈，一層李子一層黃砂糖，就這樣層層疊疊，釀出兩罈酒。

第一罈在中秋開封，大人破例讓孩童也喝上一杯，月色朦朧，秋風拂面沁涼，心頭卻很暖和。是酒精作祟嗎？只知道撲鼻的全是清新果香，入口盡是甜蜜蜜的滋味。

第二罈在除夕夜飲用，領了壓歲紅包、喝罷李子酒，我和哥哥隨即沉沉入睡，完全忘了白日說好要守歲的約定。就這樣釀了三年酒，直到果園換了新主人，李子產量極少，媽媽失去釀造的興頭，這段釀酒歲月也就告終。一幕幕往昔畫面讓我情生意動，不如也來釀一回酒吧！憑著兒時印象，在六月釀造封罈，四個月後來到媽媽的冥誕，開封，就讓我們再次同飲一回李子酒。

媽媽，您覺得如何呢？其實我心裡知道，為了讓孩子也能喝上幾口，媽媽並沒有遵照果園主人的指示真釀成酒，與其說是酒，不如說是李子漿吧。舉杯輕抿一口，唇間微酸，在口中漾開淡淡香醇，入喉是些許微甜的絲絲果味。

這是女兒想念媽媽的味道。許是因為這酒是在媽媽告別人世兩年時釀的，已經接受媽媽在更好的國度裡輕安自在，所以才釀出一罈想念的幸福滋味。

敬喝一杯李子酒。媽媽，生日快樂。