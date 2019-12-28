【育兒難題】曾慕昀／誤食便便事件

終於還是迎來了這一天。

兩歲的兒子一如往常地邊玩玩具邊東抓西抓，忽然間把抓屁股的手伸出來，手上沾滿泥狀的便便，且正往地毯滴落。我倒抽一口氣，說時遲那時快，他把手指塞進了嘴裡。

五雷轟頂的我，尖叫著把他舉起來衝離客廳，先到達廚房但流理台內有待洗的碗，掙扎兩秒轉進客浴，可是為了阻止平素有玩馬桶習慣的兒子，客浴上了兒童安全鎖，要兩手才打得開，我只好又抓著十五公斤重的兒子到主臥房的浴室裡洗手。這裡沒有椅子讓他墊高，我只好抬起左腳給他當椅子，以金雞獨立的姿勢幫他洗手。

不知道洗了多少遍，大約是我的腰已經感到爆裂時，屎味才漸漸消失。而當我忍著腰痛幫他換上乾淨的衣褲，兒子突然看向我的後方，說：「哈囉，阿心（家裡根本沒有這個人）。」我頭也沒回，心如止水地幫他穿好褲子。

那瞬間，我感覺自己進步好多，少女時期我甚至還會怕黑呢！此時的我根本不怕鬼，我怕的是因為媽媽和哥哥離開太久、已經在客廳號啕大哭的妹妹會爬去舔沾到便便的那塊地毯。就算真有什麼「阿心」，都沒有比一打二可怕。

恐怖的吃屎事件發生後，憂心兒子腦袋有問題的我田野調查了一番，發現不少人小時候都誤食過便便，先生也安慰我，便便的生成物其實就是食物而已（但這是什麼歪理？）最後只能自我安慰，那日腹瀉的兒子可能是因為看到帶酸味且成黃綠色稀泥狀的便便跟平常不太一樣，這才放進嘴裡的吧？