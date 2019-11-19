【生活趣聞】林揚／木瓜的祝福

2019-11-19 06:00 聯合報 林揚



圖／Tai Pera 分享 facebook

在教學醫院熬了幾年的住院醫師訓練，兒子終於取得專科醫師甄選資格。收到准考證那天，我和妻子計畫到文昌宮祈求文昌帝君保佑他順利過關。

其實他從小讀書都很主動認真，但天下的父母都一樣，就是有操不完的心。每逢孩子聯考或國考，我們便會虔誠地到廟裡上香，或索取廟方為考生準備的文具，希望能為孩子帶來好運，也許有點犯傻，卻樂此不疲。

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以往拜拜，大概就是挑選三樣水果表達誠心，但這次我和妻子竟為了該帶什麼東西拜神而猶豫不決。有人說拜鳳梨，考運旺旺來。可是醫護人員最怕跟鳳梨扯上關係，擔心事情旺到忙不完。那麼包種茶或包子加粽子如何？但兒子這次是資格考，跟希望包中前面的志願有所不同；至於拜代表耳聰目明的蔥或精於計算的蒜，看來也不太適合。

討論到最後，我和妻子還是決定買水果拜神。但因兒子的考試包含筆試和一個月後的口試兩關，只要pass即可，我們就試著念出水果的英文，看看哪種水果有學生最喜歡說的「歐趴（all pass）」的諧音，最後想到了木瓜（papaya）！

於是，我們冒著三十六度高溫出門買了三顆大木瓜，雖然汗流浹背，但也步履輕快地前往文昌宮完成對神的請託。

回家後妻子傳訊給兒子說已經去拜拜了，要他繼續加油。兒子下班後回了LINE給我：「謝謝爸爸媽媽今天去拜拜。」

我很得意地回他：「你知道我們為什麼買木瓜去拜拜嗎？因為papaya的兩個pa代表你口試和筆試這兩關都pass，然後就可以很高興的大喊一聲『耶——』（ya），終於脫離住院醫師的生涯！」

兒子連貼了三個Good貼圖，說：「木瓜這個點子實在太高竿了！」還開玩笑說要開始每天吃木瓜，讓我們兩老開懷大笑。想不到用木瓜拜神，祝福兒子順利過關，這件微不足道的小事竟讓我們開心了一整天。

一個好友聽我們說完這事，笑言：「真是的，兒子都已過三十，也很自動自發，你們是在擔心什麼？」

我用日本晨間劇《半邊藍天》中女主角的母親對她說過一句話回答：「擔心孩子是父母的工作，沒這個工作不是很無聊嗎？」

這話令我感動，不知您是否心有戚戚焉？