【女性心聲】綠月／在懷疑與信任之間

2019-11-13 06:00 聯合報 綠月



圖／陳佳蕙 分享 facebook

每當走出診所，無論看的是中醫、西醫，或僅是進行超音波等檢查，我總異常沮喪，並充滿挫敗感。

女性、女體、月經、性、懷孕、孕期、生產……這些如此私密而富有感情與體驗的事情，到了醫療高度分工下的系統裡，注定只能成為某個「病例」，許多豐富而複雜狀況下的「一個切片」。

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當每個醫師都沒有辦法給妳比較肯定的答案，或醫師告訴妳的答案過於斬釘截鐵，卻無法吻合自己的生存脈絡跟需求，只能反覆地在不同醫師跟前、不同科別的診間徘徊，來來回回地掛號、等待、看診、排隊做檢驗、診斷、照超音波、抽血……在過程裡只感覺自己就像是一塊肉，一塊無法被蓋上CAS檢查標章的，無法生育的肉。

醫療的問題解決導向太過強烈，在反覆轉診間，縱使備好了許多資料，卻很少能遇上有耐心的醫師聽妳好好說完這一切到底是發生什麼事，也很少有人能為妳解釋為什麼會有這些不一致的結果，或耐心陪著妳從自己的角度看看怎麼處理比較好。只是不停地得到「妳怎麼啦」的詢問、盯著電腦螢幕打資料的側臉、對妳手上提的資料視而不見，及淡然地「那接下來我們安排幾個檢查再來看看」或「那下次什麼時候回診」的回覆。

病人是一個人，需要有空間看到跟被看到她的人生中與「病」相關的處境，或是那些可能會受「病」影響的重要人生決策。然而，醫療的白色巨塔選擇讓自己成為「病」的專家，而不是「人」的專家，縱使有再多的醫療宣示或醫療劇討論如何「更貼近人」地工作，在第一線的醫療現場就是非常困難，病人絡繹不絕、各種考核繁雜，同時要操作電腦、看診時間又短……連醫師在白色巨塔裡都不見得是「人」了，要病人能當一個「人」也未免太艱困。

要當一個人，要有一個空間看到人，好像是很奢侈的事。有時候，我只是希望有一個醫療人員能好好聽我說這些在醫療轉折間的心慌與挫敗；希望醫療人員能幫我解釋為什麼檢查的結果會差異這麼懸殊、見解這麼不同；希望醫療人員能多提供一點「如果是○○○情況的話，我會這樣決定」或「我自己過去的經驗可能怎麼做以後○○○的風險比較低，考量○○○的關係……」等意見，而不是總是保守地回答「這都交由病人跟家屬決定」，或是「我這邊只能這樣子」，然後對自己領域以外的事情一無所悉。

這種時候，我總不知道該如何仰賴或相信專業醫療人員，感覺自己在人生的十字路口迷了路，卻沒有一個人可以幫妳指路。