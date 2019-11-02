【晨光幫幫忙】劉昭儀、溫美玉／翻轉教室
在108課綱上路之前，其實有許多老師已經開始嘗試在教室裡改變教學的方法與內容，努力要讓孩子們的學習更活潑、多元與深入。而這件事對老師們並不容易，習慣相同的教學模式與思維之後，要讓自己抽離舒適圈，重新設計教案並備課，結果卻可能吃力不討好──學生與家長不但不埋單，還指手畫腳，讓熱血的老師們情何以堪？
而當新課綱上路了，家長們又紛紛舉手發問：「要怎麼做，才能幫助孩子進入新的學習架構與評量呢？」
其實不管是老師或家長，都應該要以嶄新的視角與心態看待孩子自主多元的學習，好迎接未來的各種挑戰。過程中，發動引擎是老師、配合的家長是驅動程式，有效率的整合，才能鼓勵孩子跑得長遠又有力。從學校教室到家庭環境，都應該全方位地貫徹，甚至延續接棒，才是真正的「素養」培育。
這一次讓我召喚教育界的女神，過去已有多本著作，最近剛出版新書《素養趴》的作者溫美玉──請她分享豐富的教案設計經驗，從發想到執行，該考量哪些環節？如何啟發學習者？還有最重要的是，請美玉老師分享邀請家長的協力經驗與可能碰到的認知落差；以及為了學生的共好，雙方該如何溝通協調，才能做孩子最強勁有力的後盾！
BY昭儀
創意老師的課程設計小撇步
108課綱上路，愈來愈強調能教出可活用知識、適應未來生活的孩子。然而，許多能力，需要在「教室外」才能培養，像是訪問，孩子要培養的不只是提問、禮貌應對，還有主動向陌生人發問，不怕被拒絕的「厚臉皮」。這些能力培養得靠「實戰」，而非聽聽老師講述就能吸收。身為老師，該如何做好完善的課外活動教學設計，讓親師間能最有效率的合作，家長、孩子也不會覺得「吃不消」呢？
我以自己設計的「大台南走透透」教學，舉例說明以下三個原則：
1.確認目標：希望孩子在知識、情意、技能上各得到哪些結果？
①知識：認識家鄉區域特色。
②情意：獨立做決定、與陌生人訪問的勇氣。
③技能：規畫行程、筆記、採訪技巧。
2.分解動作：如何設計活動，才能循序漸進讓孩子習得這些目標？
任何學習，都得從簡到繁地疊加難度，才能真正讓孩子習得能力。像「大台南走透透」系列課程，老師得先親自引導、示範訪問等技巧，實際讓孩子run過一遍又一遍，腦中有模組架構後，最後才可以放手讓他們獨立嘗試，千萬別一開始就直接丟任務讓他們自己想辦法。
以下是我設計的四關卡：
①全班一起訪問
老師事先與里長喬好時間，讓孩子事先擬訂訪問題目，實際練習發問的禮貌及勇氣。全班共同訪問，可降低首次訪問時羞怯生澀的可能性，也訓練孩子速記訪問重點的能力。
②學生組隊訪問
難度加深，老師並無事先知會商家，孩子除了得向店家介紹來歷，也可能遇到「拒絕受訪」的風險。藉由組隊的方式，老師角色化為被動，只在一旁觀察、拍照，訪問的重擔落在孩子身上，進一步擴充他們的勇氣。
③近距離社區走訪
老師角色完全抽離，讓孩子自主規畫從學校走到家裡的路線及欲訪問的商家。家長的工作是什麼呢？只需要順著孩子的安排，擔任「金主（幫忙付錢買東西）、保鑣（留意他們的安全）、跟屁蟲（跟在孩子後面，放手讓他們主導）」。
④跨鄉鎮家鄉走訪
最後，將活動範圍從社區擴大到家鄉，由學生自行規畫交通（限搭乘大眾運輸工具）、餐飲、住宿行程，父母仍舊是「金主、保鑣和跟屁蟲」角色。前三關卡的教學，皆在三年級下學期進行，第四關卡「大台南走透透」則延續了四年級整整一年，孩子玩得不亦樂乎，還有人忍不住跑到外縣市走訪呢！
3.回饋產出：如何評量，幫助孩子統整、最大化自己的學習收穫？
我不喜歡一個教學活動，僅只讓孩子玩一玩，卻缺少重新整理、咀嚼的時間。因此在設計教學時，一定要想辦法在各活動結束後，回歸筆記整理與省思寫作。上述四個關卡，除了事前要繪製路線、記錄景點資訊外，事後要針對訪問的速記、過程的見聞做統整寫作。除了強化筆記、心得撰寫的能力外，也保留回憶，帶給孩子滿滿成就感！
親師協力四原則
當教學活動需要親師合作時，如何說服家長協助？我以「大台南走透透」教學為例，提出四個原則：
1.建立共識：家長都希望自己的孩子更成長，因此介紹教學活動在認知／情意／技能方面的收穫，可以更快速打進家長的心。
像「大台南走透透」，我早在學期初的班親會便跟家長回顧孩子目前已做出的成果，並用「培養未來職場能力」的角度取得親師雙方的共識。孩子也親自寫「請求書」跟爸媽掛保證，經歷過訪問里長、商家、從社區走回家的挑戰後，可以放手繼續讓他們嘗試，他們將會得到更多成長，爸媽怎麼抵抗得了孩子這些童趣又真摯的話語呢？
2.簡化困難：部分家長可能協助上有困難時，老師可視家庭狀況簡化任務。
老師要尊重個別家庭的差異，有的家長假日沒有那麼多時間陪伴孩子，那就簡化任務的難度（例：在市區走訪就好），或徵求讓他加入其他同學的團裡，請其他有空的家長協助看顧。
3.尊重差異：若仍有少數家長不埋單，老師也可尊重他們的決定。
別強硬要求全班一學期至少要去幾次，也別貶低因家庭因素無法參與的孩子。例如班上某位家長因擔心孩子的安全堅持不讓他參與，我尊重他的決定，同時也避免在班上談這件事讓該孩子感到受窘難堪。
4.看淡結果：前期及過程努力推孩子前進，後期不細究個人成果。
老師可以在教學前盡力指導，但無須在教學後拿著放大鏡吹毛求疵的檢視孩子的成果，尤其是有家長介入幫忙的教學活動，更需要尊重家庭的差異，給予每個人空間。
總結而言，在課程設計方面，用層層關卡建置能力、用記錄寫作留存回憶；親師合作方面，由老師先攬起前端指導的責任，簡化家長的任務。別忘了因應各家庭的差異，給予課程彈性調整！
由學生當主角，老師設計企畫、家長幕後協力，相信我們都能成為孩子最強勁的後盾！
BY美玉
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