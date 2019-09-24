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【婚姻故事】Silence／泡沫之爭

2019-09-24 06:00聯合報 Silence

圖／豆寶
圖／豆寶
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偶爾在洗碗盤時，會想起與先生共同生活之初，彼此曾因這件日常瑣事所產生的不愉快。那時，他對於自己用洗潔劑洗過餐具後還殘留許多泡沫在上頭一事，總認為是很合理且習以為常的，他不知道，這是我最無法接受的事。

初次看到那些殘留泡沫的當下，我必須用雙手撐住下巴來表達極度的驚訝，可能那時的我太直白，不懂得婉轉表達，我激動地向他反應「洗好的餐具不該殘留泡沫才對」，沒想到卻換來他的不諒解。他認為我不信任他，臉上頓時出現委屈的表情，像是在抗議我責備他沒把餐具洗乾淨。

沒錯！當時看到泡沫的我，的確認為他沒有把餐具洗乾淨。但歷經幾番磨合，他終於願意為我改變，清洗過的餐具不再殘留泡沫。

我是真心感謝他為我做的改變，但，他總是秀氣地用兩雙手的食指與拇指抓著盤子兩邊，在水龍頭下繞啊繞的，或把筷子、湯匙用水沖一沖就了事。雖然表面的泡沫看不見了，可是他從不用手去摸、去感覺，這樣不是無法得知餐具是否還殘留著洗碗精的滑溜感，不是嗎？

因此我陷入了天人交戰，他畢竟已經為我做出改變，我是否該隱忍下心中的挑剔？

終究我還是看不下去。我委婉且好聲好氣地請他在沖水時麻煩邊沖邊搓搓餐具，多用手做確認，但這回得到的卻是不耐煩的白眼。我攻不破他堅如磐石的原則，他也無法說服我根深蒂固的觀念。於是，彼此內心的不悅掀起了一場泡沫之爭。

然而，就在我首次和他回英國拜訪他的家人時，再次目睹他家剛洗好的餐具上也都殘留著洗潔劑的泡沫。但畢竟是在別人家，儘管我驚訝依舊，卻不敢吭聲。回國後恰巧某次在電視上看到節目，一位日本女性遠嫁英國，她同樣為了這個問題與先生抗爭；多虧了這個節目，我才明白，原來英國人洗餐具的習慣是這樣的啊！而我也終於能對先生從誤解化為理解，弭平這場戰爭

兩人相處，就如兩個齒輪運轉，過程也許不順遂，但畢竟需要時間去磨合，才能有默契地運轉。我不願與他將生命浪費在無謂的爭執上，所以後來洗餐具這件事，我們決定採取一家兩制，從此不干涉彼此的清洗方式。

但說實話，我還是不想因長期使用殘留洗碗精的餐具而中毒身亡啊……爾後，我只好養成餐具使用前先用清水沖洗的習慣，要不然就是在餐具使用後搶著說：「今天由我來洗吧！」來避免兩人為此再次產生摩擦。

餐具英國戰爭中毒

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