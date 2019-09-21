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【閱讀生活】陳志恆／別再對孩子說：「沒那麼嚴重啦！」

2019-09-21 06:00聯合報 陳志恆（諮商心理師）

圖／陳佳蕙
圖／陳佳蕙
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最近大家都在談「情緒教育」。我時常到各地分享與情緒相關的主題，許多人問我，情緒教育該怎麼實施？該如何教出孩子的「情緒力」？

我認為，孩子情緒調控的能力，不該是透過制式的教材教法傳授，而是孩子從與周遭大人真實的互動中逐漸學習與培養而來的。當我們對孩子說：「當你遇到情緒不好時，第一步怎麼做、第二步怎麼做……」那一點意義也沒有。反而，在與大人的每一次互動中，大人如何對應自己與孩子的情緒反應，深刻影響著孩子的情緒發展以及與自我情緒相處的能力。

當一個人遇到挫敗或困境時，感受並展露出不舒服的情緒是相當自然的，孩子更是如此。當大人觀察到孩子的情緒反應（特別是負面情緒）時，最重要的是，別輕易地「否定」孩子的情緒感受。

別透過否定情緒感受來安慰痛苦中的孩子

試想一個情況，今天孩子放學回家後，板著一張臉，看起來愁容滿面。他告訴你，他被同學排擠了，因為今天班上分組活動時，沒有同學要跟他一組，而這已經不是第一次發生了。你會怎麼回應孩子呢？此刻，很多大人便會說：「唉！沒那麼嚴重啦！」、「不過就是沒分到組，有必要難過成這樣嗎？」、「沒事！沒事！同學都不懂事。快去吃飯休息去！」、「不需要為這種小事難過啦！」

這樣的回應看似在安慰孩子，實則否定孩子的情緒感受。聽起來很熟悉嗎？因為類似的話語我們從小聽到大，現在我們也如出一轍地複製在孩子身上。否定孩子的情緒感受，會透過以下的形式進行：

1.輕忽孩子挫敗經驗的嚴重性：「這沒那麼嚴重，是你想太多了！」

2.無視於挫敗經驗的存在，不與孩子多做討論：「好啦！沒事了、沒事了！」

3.否定孩子情緒感受的真實性，或不允許孩子有負面情緒：「有必要難過成這樣嗎？」、「擦擦眼淚，不要難過了啦！」

4.指責孩子自然流露的情緒反應：「動不動就生氣、心情不好，這樣怎麼行？」

否定情緒的結果是得花更多力氣對抗情緒

否定情緒感受對孩子造成的影響，便是孩子內心容易感到錯亂，不知道自己經歷困境時所感受到的情緒是否恰當？如果是不對的，便會要求自己「收起」這些情緒，試圖不去感受這些情緒。逐漸地，也學會了「忽略」或「不允許」這些情緒感受的存在，最後成了情感麻木或對情緒感受不知不覺的人。

因為出現生氣、沮喪、失望、無力、後悔、自責、內疚等這些負面情緒是「不對」的，於是當這些感受浮現時，便會用盡力氣去對抗它們，試圖驅逐它們，或將它們壓抑至意識察覺不到的地方。但這些對抗情緒的方式往往會造成更多問題，出現更多惱人的情緒感受，「借酒澆愁愁更愁」這句話就是最好的詮釋。正所謂「情緒本身不是問題，有問題的是應對情緒的方式」，就是這個意思。

失去與自己或他人溫暖連結的能力

另外，在孩子經歷挫敗或困境而感到傷心難過時，否定他們的情緒感受會讓孩子感覺到自己的問題不被重視，沒有受到理解與支持。然而，一個人的情緒傷痛是需要在溫暖關懷的人際連結中被療癒的；少了這份連結，孩子只能將心底的痛埋得更深，甚至還責怪自己怎麼可以那麼脆弱，如此容易心情不好，於是，又更加重了內心的挫敗感。

最後，孩子也難以學到如何安慰自己，更無法長出與自己情緒相處的能力。在往後的人際關係中也難以對他人的痛苦遭遇感同身受，甚至當他人表露負面情緒時，會不知所措地試圖忽略或不允許他人的情緒出現。於是輕易說出：「沒事了！沒事了！沒那麼嚴重，不需要那麼難過！」

很熟悉嗎？孩子正在複製大人的回應模式。

好了，現在你知道，你為何會不假思索、自動化地否定孩子的情緒感受，因為你就是這樣被對待長大的。當孩子遭遇困境出現痛苦情緒時，你是不知所措的，於是你很快否定孩子的情緒感受，忽略孩子挫敗經驗的嚴重性──你真正想解決的不是孩子的痛苦，而是自己的痛苦。

長期忽略情緒感受將難以捍衛自己的界限

值得一提的是，一個人若無法肯定或正視自己的情緒感受，可能的後遺症便是，當自己的權益或界限受到他人侵犯時，常常渾然不覺。有些人一而再、再而三地成為他人以任何形式侵犯下的受害者，加害者固然可惡，但這些受害者常常是因為沒有正視與捍衛自己情緒感受的能力，無法在感受到不舒服的當下，便確認自己正在遭受不當對待，無法果決地立即表達自己的不舒服。

試想，當你被人侵犯或占了便宜，心裡似乎感到哪裡不舒服，但卻懷疑這份感覺的真實性，習慣性地告訴自己沒有那麼嚴重，當然無法保護自己免於再度受傷。就算對方是在無心之下越了界，也需要有人明確地讓他知道自己的情緒感受，他才有機會充分明白，並學習尊重別人的情緒感受。

因此，在性別平等教育中，當我們教導孩子如何避免遭受性侵害或性騷擾時，總是會引導孩子確認自己的感受，並相信自己感受的真實性，幫助孩子降低受傷的風險。說到底，情緒教育就是在培養孩子尊重自己也尊重他人的能力。因為能正視自己的情緒感受，便能做到不允許別人侵犯自己的界限；同時，也能夠關注他人的情緒，並展現對他人界限尊重的態度。

心理師的悄悄話

否定情緒感受對孩子造成的影響，便是孩子內心容易感到錯亂，不知道自己經歷困境時所感受到的情緒是否恰當？如果是不對的，便會要求自己「收起」這些情緒，試圖不去感受這些情緒。而這種應對情緒的方式，往往會造成更多的問題。

●摘自圓神出版《擁抱刺蝟孩子》

圓神出版性侵

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