【兒女心情】柯幸玫／媽媽牌粽子

2019-09-04 06:00 聯合報 柯幸玫



圖／蛋妹 分享 facebook

端午節前，接到母親電話召喚，妳駕車自城市邊緣的快速道路往南，暮色讓周圍的景色暗沉了起來。

時速八十的車子裡，妳腦海的畫面自動切換到一個鑊氣騰騰的廚房，母親弓著身體仔細清理粽葉，爐前炒著紅蔥頭和糯米，舞著鍋鏟也揮著汗，流理台上擺滿了發泡好或滷製過的各種葷素餡料……

妳一直沒有自己動手包粽子，那耗時費力的繁複過程，在天氣溽熱的五月時節，光是用想的就足以讓妳密密滲汗。多年來，妳享受特製的「媽媽牌粽子」，母親在摺成斗狀的竹葉裡，填入飽滿的糯米，裹住香菇、板栗、杏鮑菇、鹹蛋黃……竹葉的清香和著糯米在大鍋裡沸然蒸騰，屬於妳的「媽媽牌粽子」質腴味濃，有著市售素粽沒有的好滋味。

排行中間的妳自幼敏感，成長過程中常暗自抱怨母親重男輕女，深陷自我情緒的糾結中，時而盛氣出言拂逆。廚房是母親轉化挫折與衝突的地方，她向來喜歡辦一桌美食代言她的母愛，手腳俐落如風似火，且會豪氣地說：「我都知道你們喜歡吃什麼！」得意地鎮守著她的廚房疆土。妳感覺身體內充滿了母親為妳烹調的飲食記憶，包括年年為慣吃蔬食的妳準備的媽媽牌粽子。

在妳也為人母、陪伴孩子成長之後，漸漸領悟，不管怎樣心細如髮，對待小孩儘量做到公平，孩子還是會覺得妳偏袒另一方，這也是「父母難為」的課題之一吧！

然而，人生難解的習題何其多！近來妳常感時鐘彷彿日日加快了速度，幾年前，母親置換人工髖關節，不久，父親也動了攝護腺的手術。就像很多老人家喜歡待在熟悉的環境，兩老守著偌大的四樓透天厝，家中加裝了樓梯升降椅，那椅子在音樂聲中慢慢起降，給妳樂園裡遊戲器材的錯覺，只不過那完全沒有遊戲的刺激與快感，只如同遲暮老人的步履緩緩。

夜色更濃了，車子從繁燈閃爍的城市蜿蜒爬上八卦山腰，繞過山區而下，媽媽牌粽子已然飄香而來。妳想著，雖說鼓勵銀髮族儘量自己動手，擁有活躍自主的樂齡生活，但包粽子這樣的大工程，實在不適合八旬老人家如此親力親為，妳決定不管再怎麼貪戀被珍寵的感覺，來年在母親起心動念之前，一定要先說：「媽，糯米不好消化喔！我們買幾個吃就好，妳今年想吃什麼口味……」