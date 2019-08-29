【我見我思】遊俠／當繁花落盡時

2019-08-29 06:00 聯合報 遊俠



圖／老川 分享 facebook

新學期開始時，書法班來了位老大哥，他衣著講究，頭戴紳士帽、斜背真皮包，體面的外表、氣派的應對方式，讓人直覺應是長官級人物退居庶民生活圈。依他的人生閱歷，我期待著他將會與我們分享許多經驗與哲理，孰料他一落座，便與左鄰右舍的晚輩如此開場：「我現在是等死啊！」

聲如洪鐘般敲下對生活控訴的首發怒吼，教人聽得膽顫心驚，還來不及出言安慰，他已連珠砲般地數落自己的不如意，包括眼不明耳不聰、筋骨不靈活，外加罹癌又失去老伴，年近九旬生活無趣，只好來書法班打混。

同學們抓住話尾正向鼓勵道：「能自己出門就是福氣啊，何況活到老學到老，能學習新事物便是生活一大樂趣呢！」這些話似乎被他重聽的耳朵完全摒除在外，他繼續自憐自艾地話當年：「我老婆很漂亮，我們到處旅遊、跳舞，但她走了，我有錢也沒用了，走不動更甭提以前最愛的跳舞。」說完還不忘反問同學：「你們這麼年輕來這做啥？趕快去玩樂啊！」但我們用毛筆字遊自在，培養志趣，不就在玩樂嘛？

這些對話始終沒交集，大家合力使出拔河般的力道，想一鼓作氣將他拉到光明面的我方，但他渾身負能量一夫當關，眾人莫可奈何，只能像跳探戈般應對。久之，發現他雖然抱怨依舊，卻挺喜歡與年輕同學閒聊，能社交就是一種生活能力，至少出來上課可以達到他口中「混日子」的功能。

一學期下來發現他學習能力奇佳，從新手上路到寫出自己的風格，令人刮目相看，但他一貫的負面思維，總說自己亂寫的字哪能跟同學相比，無論好壞的作品他一律當場揉掉，為了搶救他的佳作供期末展覽，同學便先行留存代管，他並不反對，而且交裱框費用也不囉唆。有次同學跟他求字，竟看到向來一副不以為意的他仔細地登記下來，下回上課便呈上一幅長卷好字，呵，原來老人家雖然嘴裡碎念自己是來鬼混，其實是很當一回事的，讚美具有激勵人心之妙用，哪怕他已心如槁木，也能收服那頑強的負向因子一回吧。

老實說，他的觀察能力頗強，能以獨特的方式形容同學的字體，這不也正是學習的莫大樂趣。即使在繁花落盡的生命時刻裡，只要能轉念，一樣能灌溉枯萎的心靈，照亮生命的後半場，祝福他逢春仍有時。