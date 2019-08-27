【父女之間】郭素甄／父親和他的四女兒

2019-08-27 06:00 聯合報 郭素甄



圖／Tai Pera 分享 facebook

「不要幫她包尿布，不要管她……」長大後我才知道，那天母親一臉疲倦，流露身為長媳無奈失望的眼神，不願正眼看我這初到人世間的四女兒一眼，流著淚對一旁的父親咆哮。

身為長子的父親，家裡有八個弟弟兩個妹妹，手足家皆生有能傳宗接代的兒子，唯獨身為長媳的母親一連生了數個女兒，在那重男輕女的傳統年代，母親肩負的壓力難以想像，所以在我成長的過程中，「母愛」是嚴厲打罵的代名詞。

直到父親仙逝半年後，母親也發現罹患癌症末期，放棄正規治療的她，在我們姊妹用心的照顧下，終於感嘆地表示她以擁有我們這群女兒為榮，三個月後安詳地嚥下最後一口氣。

記憶中，父親是人人眼中的好好先生，對家人總是輕聲細語。開電器行的他，是顧客信賴的好老闆，總是騎著一台半新不舊的摩托車，穿梭在鄉間偏遠的巷弄為顧客修理各種電器。

若逢夜幕低垂父親仍未歸，小小年紀的我會站在家門前的路燈下，引頸期盼父親的身影快快出現，並在心中默默祈禱神明保佑父親平安歸來。

父親相當疼愛我們這些女兒。升上國中後，無法如國小那樣天天回家吃午餐，父親便日日於中午時分踩著鐵馬，為我們姊妹送來熱騰騰的愛心便當，不管天氣是晴是雨。有時母親忘了準備水果，他還會特地繞道市場買根香蕉一起送上，讓人暖在心頭。

為了不辜負父親的期望，我認真念書，每學期都名列前茅，獲得學費減免和獎學金。擔任升學班班長的我也常代表參加校內外比賽，畢業典禮上更代表畢業生致詞，在學校出盡風頭，讓父親臉上有光。

記得我最讓父親驕傲的，是考上台南女中和嘉義師專，當時得意的光彩全寫在他臉上，他也開始期盼我這個最會念書的四女兒能成為他老來的依靠。或許就是這份使命感，我始終像個堅強的兒子，在父親病後一肩挑起陪伴他進出醫院的責任。

一路走來，如今在左右鄰里眼中，沒生下兒子的父母，反而成為大家羨慕的對象，因為他們不但有外傭包辦所有家事，還有這麼多女兒從外地輪流回家陪伴他們養老，手足中唯一會開車的我更成為他們遊山玩水時最好的司機小姐兼導遊。

兩老這輩子沒生兒子的遺憾與失望，已然因為擁有我們這些貼心的女兒，悄悄轉化為滿足與欣慰！