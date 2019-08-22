【生活點滴】思微兒／舊衣記事

2019-08-22 06:00 聯合報 思微兒



圖／蔡侑玲 分享 facebook

小時候我們的衣服都是接收表哥表姊的，媽媽說阿姨都會將她孩子穿過的衣服細心整理，然後狀況良好地「留傳」給我們，讓我們不必再多花錢買新的，所以要記得對阿姨家心存感激。

有一次無意間聽見阿姨哽咽地對媽媽說：「怎麼會是妳跟我說謝謝呢？這些東西還不都是妳買的嗎？我們家的孩子比較幸運，都是穿新衣服，妳們家的孩子就比較委屈了，明明是媽媽花的錢，卻還要穿表哥表姊的二手貨！」

我才恍然大悟，原來表哥表姊的衣服都是媽媽買的，等他們穿不下之後，才輪到我們拿回來穿。當時的我心裡很不平衡，除了因為衣服是自家花的錢卻還要撿人家穿過的，還覺得一直被媽媽「糊弄」是受阿姨家恩惠的對象，讓人很不愉快。

媽媽安撫我，說姨丈工作不固定、收入也不多，相較於他們家，擔任公教人員的爸爸薪資穩定，我們的經濟能力也好一些，幫人家一點小忙無所謂，多付出一點也沒什麼好計較的。隱瞞「事實真相」的理由是擔心孩子之間會不愼漏了口風，傷害到表哥表姊的自尊心，「而且還好從他們就開始穿這些衣服，所有的孩子都穿過一輪，這樣才一點都沒有浪費到呀！」媽媽說，我們也實在應該為了這樣的理由而感謝阿姨一家人。

我不太記得當時的我有沒有被媽媽說服，但印象中的童年似乎從來就沒有穿過全新的衣服，直到青少年時期，有了衣著自主權之後，才用自己的零用錢買新衣，體會到穿「一手衣」的喜悅。

最近與媽媽閒聊起這件陳年舊事，年紀大了的媽媽說她完全不記得她曾這樣對我「曉以大義」，只記得從前阿姨家的經濟狀況不好，她總會用「我就是愛亂買」的藉口買一些衣服給阿姨的孩子，「反正你們後來也都有穿到啊！誰買的還不是都一樣嗎？」媽媽說得彷彿「物盡其用」才是這件事情的重點。

比起媽媽的雲淡風輕，我卻是感受深刻──兒時不明白媽媽對手足的情深意重、有能力就多付出的正向觀念、「為善不欲子知」的胸懷、要兒女學習心存感恩的言教和身教，現在長大了，才全明白了。