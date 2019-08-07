【家人關係】番薯葉／我們一起溜滑梯

2019-08-07 06:00 聯合報 番薯葉



圖／錢錢 分享 facebook

連續數日的陰雨綿綿，那日雨勢趨緩，陽光微微露臉，小妹帶著外甥遠從新北來探望母親，我提議來個野餐半日遊。

住家不遠的公園，經過半年的整修後重新開放，不僅在四周遍植花草樹木，還增設了幾組新穎的溜滑梯。我慫恿小妹和外甥一定要去「嘗鮮」，因為這些溜滑梯可是吸引不少外縣市的人慕名而來，每逢假日還要排隊才玩得到；至於母親，我打算帶著她在公園曬曬太陽散散步。

禁不起我的三寸不爛之舌，六十歲的妹妹拉著兒子壯膽，小心翼翼地登上號稱北台灣最長的滾輪溜滑梯，四十五度的陡坡加上大轉彎，一坐上去便會身不由己地飛快下滑！只見妹妹揉著因滾輪的摩擦而麻熱的屁股，邊興奮地說：「好刺激喔！」

我還不就此善罷甘休，先叮嚀母親在座椅上休息，再邀妹妹陪我溜一次，兩個頭髮灰白的老人一前一後坐在高高的滑梯上，時光好似倒回了五十多年前，我倆在幼稚園的大象溜滑梯上的歡樂時光。

一旁的母親看著看著，忽然開口央求：「我也想要溜！」小妹和我卻異口同聲地回答：「不行！妳年紀太大，很危險！」母親一臉失落，她不理解現場有這麼多的年輕父母帶著三四歲的幼兒在玩溜滑梯，況且溜下來的地方有一整片鋪著軟墊的緩衝區，會有多危險呢？

母親再次表達她想溜溜看的心願，妹妹假裝沒聽見，我卻有些動搖了，「妳真的想溜啊？」母親頓時像個充滿期待的孩子，肯定地「嗯」了一聲。

霎時，腦海中出現一個聲音：「沒試過怎知道不行？」我牽著母親走向坡度較緩的磨石子溜滑梯，先試試水溫，溜了兩三回，母親沒有任何的不適或懼怕，高興和滿足的表情掛在臉上。

終於要挑戰最高難度的滾輪溜滑梯了，反而是我對許下的承諾有些後悔，心中畏懼又不敢顯露於外，只好叫外甥領頭，母親坐中間，我殿後。咻！輪子滾動，開始向下滑了，我不斷重複喊著：「手扶穩，很好！」安全落地時，我牽著母親的手，驕傲地告訴其他遊客：「我媽九十三歲了！」頓時響起一陣掌聲。

直到我們坐在草地上野餐時，母親滿臉的笑意仍未消退，也是到那天我才知道母親從小到老都沒玩過溜滑梯，這天是她老人家難得的初次體驗。