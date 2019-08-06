【主婦心情】陳慧文／家事一小時

圖／蔡侑玲 分享 facebook

近來嘗試「家事一小時」，頗感獲益。

此事源於一位身材福態的朋友，她多年來試過各種方法減重皆成效不彰，但上月見到她，不但體重控制得當，而且神采奕奕、健康開朗；我也有高血壓和脂肪肝的困擾，醫囑必須減重，因此連忙向她請益。原來某日她在報章上看到一則報導，說最省錢有效的減肥方法就是做家事，身為家庭事業兩頭燒的職業婦女，家務雖是例行公事，卻也不知做得多或少，而且有時公務纏身、鎮日忙碌，一到家倒頭就睡，把老公、孩子「放生」的情況也是有的。為了減肥，她開始規定自己每天至少做家事一小時。

「每天只要做家事一小時也太幸福了吧！」這是我當時的第一個反應。「不然妳試試看啊！」朋友不服氣地說。

於是我跟著展開「日日家事一小時」計畫。

早上張羅兩個孩子的早餐、便當，餵魚、餵貓，把晾乾的衣服收進來，再把孩子們用餐後的碗盤杯子洗一洗……總計大約用了二十分鐘。

傍晚老公孩子回家後，由於我廚藝不精，通常不是買外食就是煮簡單的水餃、餛飩麵，或是由老公下廚我負責洗碗擦桌。等家人都洗過澡後，把衣服拿去洗衣機、倒些洗衣精、按下按鈕，也不費事。總計晚上必要的家務，也只花了約二十分鐘。

想起平日做家事，心中總犯嘀咕，覺得為何自己忙進忙出、累得要死要活，老公孩子卻不會幫忙。原來自己做家事，也就那麼點時間，以往做家事時的氣悶，頓時煙消雲散了！

為了湊足一小時，每天還得多尋些事來做，以往總是拖到周末才進行的掃地拖地、洗廁所、晾曬被單、清洗魚缸等因此提前做了；幾天後甚至連長年未整理的紙箱、抽屜都一一搬出來清理。環境整潔了，心情也清爽起來，同時也不再為做家事而煩躁不耐，畢竟是自己的減重計畫啊！

偶爾也會有「超時」的情形，這時我就會提醒自己：先做緊要的，次要的明天再做吧！幾次以後，我發覺自己更能衡量輕重緩急、也更有效率地把家事完成。以往沒規定時限，我時常犯懶便撒手不做，讓老公和孩子「自理」；或是先做了些不重要的瑣事，臨睡前才發現還有許多緊要的事沒做，因此延誤睡眠時間，火氣便大了起來，嘴巴也開始碎碎念；以及興致一來便沒日沒夜、屋前屋後地大肆忙碌，第二天卻腰痠背痛、哀叫連連，因此家事始終一曝十寒，難得幾天清淨，身心狀況也總是不得平衡。現在有了一小時之限，讓自己別太懈怠也別太勞累，可謂適量運動，好處多多！

現代家電進步，做家事一小時足矣，經常家事超時的女性，無論是職業婦女或家庭主婦，建議可以多花點時間愛自己，別過勞了。而且家事不是女人的專職，男人和小孩如果也都能每天做家事一小時，不但有益個人身心健康，也讓家裡更加整潔舒適，如果實在因為事業或課業繁重而無法達標，就請閉上嘴，禁止抱怨家中事務；畢竟沒有日日做家事一小時的人，可沒資格對家務發表意見，不是嗎？