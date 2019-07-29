【心情點滴】小慧／精神官能症家屬的自白

2019-07-29 06:00 聯合報 小慧（高雄左營）



圖／錢錢 分享 facebook

前陣子火紅的公視連續劇〈我們與惡的距離〉，對精神病的描述很寫實，也深深撫慰了我，因為我和劇中的應思悅有相同的經歷。

我的哥哥於十九歲開始行為異常，發病前，他是很努力的小孩，當時家裡經濟拮据，他每天騎近一小時的腳踏車去打工，賺來的薪水全數交給母親。變調的觸發點，是哥哥被暗戀女同學拒絕，當時我們不懂哥哥是生病了，我常陪著母親到處去求神問卜，記得有次前往一處很偏僻的宮廟，花了兩萬元做了些儀式，但哥哥的情況依舊。

直到我們帶著哥哥求助醫療管道，醫生診斷為精神官能症，母親才結束求神問卜的日子。

我們不只要接受哥哥無法復原的事實，還要面對鄰居惡意冰冷的高牆──不少鄰居指指點點，說肯定是祖先做了缺德事才會如此。怕哥哥闖出去惹禍，白天眾人上班上學時只能把他鎖在家裡，但某天哥哥拿刀傷了家人，只好強制送醫。自從哥哥患病，母親每天以淚洗面，後來到醫院探望哥哥時，見到整層樓都是相同症狀病人，其中也有大學教授，醫護人員也解釋並非特定之人才會罹患此病，母親終於慢慢較為釋懷。

此後哥哥開始往返醫院及家裡的日子，服藥有副作用，看著哥哥肌肉緊繃、眼珠上吊的模樣，我們欲哭無淚。哥哥抗拒吃藥、吵著要離開醫院回家……劇中的情節我們全經歷過。也許最後哥哥知道爸媽年紀大了，手足也有各自的人生要過，明白家中難有他的容身之處，漸漸地就不再吵著要離開安養院。哥哥的轉變，我們全看在眼裡，心痛與慶幸交雜。

哥哥是心肌梗塞走的，發病到離世長達三十多年的歲月，在哥哥的人生精華期沒有經歷過正常人的生活，唯一能讓我們感到安慰的是，至少哥哥可以待在一個安全的地方，不用面對外界的各種惡意。

劇的結局很正面，但真實生活絕對沒有如此美好，很多病人沒有家人的支持也沒有足夠的金錢支付醫療所需，可能也因為各種原因進不了精神病院，病人家屬的壓力更是難言……真心希望透過這部劇，能扭轉社會的偏見，給予多點支持和包容，讓病人及家屬能看見更多希望。