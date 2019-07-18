【親子之間】兔妹／早餐大作戰

2019-07-18 06:00 聯合報 兔妹



圖／錢錢 分享 facebook

上周女兒鄭重其事地寫了一封「長」信給我，用她小學一年級的國語程度，其中夾雜著許多注音和錯字，但並不減損她的心意。信裡她文圖並茂地表達對我的感謝，諸如時常安慰她、鼓勵她，陪她看書、玩遊戲等媽媽在生活中的「偉大事蹟」。

正感動女兒長大了，接下來的一段卻是：「謝謝媽媽幫我準備早餐，雖然我們家沒有什麼好吃的食物，可是只要是妳準備的，我都願意吃……」

看完彷彿頭上有道閃電降下，有種天打雷劈之感。唉，我們家的早餐確實是太簡約了，多是一片土司、一杯牛奶或一顆水煮蛋。會吃得如此「寒酸」，實在是因為時間緊迫，每天要花十幾分鐘才能把孩子催下床，再加上車程，若想準時到校，好好吃上一頓豐盛的早餐幾乎是不可能的任務。但身為全職媽媽怎能背負「早餐不用心」的罪名！於是我決定展開早餐大作戰。

我開始請教別人家的早餐都吃些什麼，尤其是那些育有頭好壯壯孩子的母親和奶奶。經過一番田野調查，我學到了幾項技巧：

其一，單品豐富法。一片土司太單調，裹上蛋汁一煎，即刻升級為營養美味的法式土司。

其二，水果佐餐法。水煮蛋太無趣，切片後加上鮪魚罐頭和兩種水果，講究些還可放上起司，立刻呈現地中海沙拉的風格，蛋白質和纖維質也完美結合。

其三，飲品變身法。巧克力粉加入鮮奶變身巧克力牛奶，紅茶加鮮奶加蜂蜜就是蜂蜜鮮奶茶，石榴醋加鮮奶則變成優酪乳。

就這樣，學習「奧立佛15分鐘上菜」的簡單和效率，我也在自己的小廚房每日上演「媽媽5分鐘上早餐」。期待女兒下次寫來的信，不會再出現「雖然我們家沒有什麼好吃的食物」這樣的句子！若問所有的孩子喜歡吃什麼樣的早餐，相信有成千上萬種答案，但其中最為經典的永遠都會是媽媽用愛準備的早餐。

對媽媽來說，能好好為孩子準備一頓早餐，是多麼幸福的事啊！「只要是妳準備的，我都願意吃……」就把這句話貼在廚房的冰箱上，也永遠貼在心上吧！