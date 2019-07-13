【章魚法官來說法】張瑜鳳／真的還是假的？

2019-07-13 06:00 聯合報 張瑜鳳



圖／豆寶 分享 facebook

哥哥打開冰箱拿飲料，一轉身卻撞到妹妹的頭。妹妹大叫一聲，蒙著眼睛嗚嗚哭起來了。

「少假了啦！才輕輕碰一下而已，誇張。」哥哥沒良心地說。

只見妹妹愈哭愈大聲，媽咪看情況不對，連忙檢查妹妹的額頭，果然紅腫起來。

「真的撞到了啦！」趕快冰敷，順便拿支巧克力雪糕給妹妹，嗯，她忙著吃就忘記哭了。

「我哪有辦法分辨她是真的還是假的？」哥哥狡辯，「妹妹每次都大驚小怪。」

「別隨便說人家假，有時候弄假會成真。」媽媽提醒。

「怎麼可能？」妹妹雖然語帶哽咽，卻也不忘發表意見，「媽咪不是說過，仿冒是違法的嗎？」

媽咪是說，我們常常看到的「假處分」、「假扣押」、「假執行」，這些稱為「假」的事件，是貨真價實、需要立即處理的法律事件。

這裡的「假」，不是仿冒的假，而是「暫時」的意思。至於假結婚、假脫產、做假帳、假買賣真逃稅，這些可不能真的去做啊！

「媽咪好像在繞口令，聽不懂啊！」哥哥對於電玩的通關步驟朗朗上口，聽到這些就糊塗起來了。

好比有人欠錢不還，債主雖然到法院起訴了，但是欠錢的人卻開始變賣房地產，私下把銀行的存款移轉給別人，訴訟尚未結束，還沒有拿到勝訴判決的債主，該怎麼辦？

「揪人去欠債的人家裡搬值錢的家具！」哥哥提議。

媽咪睜大眼睛瞪著哥哥。

或者，公司進行董事長改選，明明選舉過程違法，但號稱當選董事長的人卻開始用公司名義開支票、做大筆買賣，任意解聘員工呢？

「開記者會，控訴他是無良老闆！」哥哥很快回答。

媽咪心跳開始急遽加速。

再或者，房子明明不是違建，卻收到工務局的通知，說明天下午就要來拆除……

「請SNG車、叫記者來現場連線，用繩子把身體跟牆壁綁在一起！」哥哥激動地說到滿頭大汗、手舞足蹈。

媽咪已經快要暈倒了。

學校的公民課本有沒有教呢？這些與我們息息相關的社會事件，我們總習慣以旁觀者的身分，津津有味地留意聳動的細節，然後淺碟式、情緒性地進行回應，給予「壞人」最嚴重的譴責，或者罵一句「法律都保護壞人」、「檢察官濫訴」、「恐龍法官亂判」，殊不知此時孩子們也在一旁觀望、仿效、吸收、複製我們。

媒體是否有詳實報導所有真相？可有指引出正確的解決方向？我們是否可以從觀望者的角度，進一步意識到這些都是可能發生在我們身上的事件。我們應該學習釐清原委，找到正確解決的方法，避免權利受損，又不會跨線違法。

所以媽咪常常說，法治普及教育很重要，政府必須要讓所有國民了解法律，身為公民，也有義務去認識法律，就算不懂細節，也要清楚哪裡有方便的諮詢管道、貧困的人則有免費的法律扶助制度可以協助。媽咪整天開庭處理案件，如果有機會也常到學校演講，就是希望讓大家了解，法律不是懸掛在牆上的冰冷碑文，而是解決問題的方法，也是符合人性的遊戲規則。在資訊爆炸的時代，假消息到處亂竄，傳播媒體更該宣導正確的法律規定，提醒所有的公民。

「到底假的為什麼可以變成真的？」妹妹吃完冰棒，腦筋也清醒了。

所謂「假扣押」、「假處分」、「假執行」，就是法律規定的可以「暫時」維持權利狀態的制度。這個「假」其實是從日文「仮」而來，就是暫時的意思，並不是最終局的權利狀況。

發現債務人脫產、公司經營權移轉有重大爭議、房子一旦拆除就無恢復的可能性，這些緊急狀況，在提起訴訟前，或者法院判決還未確定（尚在審理或上訴中）時，允許債權人聲請法院將債務人的財產先予查封扣押，或者讓公司董事長暫時不用交接，以及延後拆房屋違建的時間。

看起來是暫時維持現狀，重點是必須符合法律的要件，而且通常聲請者需要提出一些擔保。

「既然是緊急狀況，為什麼還要擔保？」哥哥很疑惑。

任何制度的設計都有它的原因，法律不會只偏向保護權利的某一方，在判決確定前，都需要兼顧兩邊的利益狀況，所以，債權人雖然可以聲請暫時扣押查封，當然債務人也可以提供擔保、免於被扣押查封。況且，我們也要避免濫訴的人動輒利用這樣的方式干擾真正有權利的人。當然最後還是要靠法院正式訴訟程序審理完成後，才能確定權利真相（就是原告勝訴或敗訴的結果啦！）。

如果擔心債務人脫產逃跑，就要預先採取措施。當初對這個人的信賴不夠，就不要借這麼多錢給他，或者就應該拋開面子問題，在事先就要求多層的保障（找保證人、找抵押物、設定擔保）。

如果借錢給人卻不要求寫借據，或相關證物不保留，輕易提起訴訟後因證據不足而敗訴，再來憤恨指責法律都是保護壞人，司法不公……這顯然都將個人交易的成本全部由國家來負擔，好像也不對喔！

「法律是用來保護懂得法律的人」這句話的意思，並不是將法律當作威嚇別人的武器，更不可被統治者拿來當作「治人」的工具。每個人都在法律的制度下享受恰如分寸的自由，這才是法治的意義。

「懂得法律」並不是表示會背法條的人才可以享受法律保護，而是基本的法治觀念深植人心，人人都懂得主張，就會受到保護。要不然，不是念法律系的人就活該被懂法律的人欺負嗎？

「我懂法律還不是被妳欺負！」爸爸忍不住出聲。剛才他被我差遣去倒垃圾，一臉不甘願的樣子。

喂，男女平權當道，家事是「家人一起分擔的事」，別抱怨了。夫妻之間若是樣樣都提到法律，這樣子對嗎？

「哈哈，我同學都會很好奇問我說妳爸爸媽媽在家裡會不會開庭耶！」妹妹說。

「可以開庭啊！剛剛哥哥打到妳的頭，妳打算告哥哥什麼？要多少醫藥費和精神慰撫金？」媽媽開玩笑地問。

「不要啦！哥哥會幫我解數學習題，畢業典禮也有來獻花……算了，我原諒他。」妹妹總算良心發現。嗯，就不知道爸爸什麼時候也一樣良心發現，把所有的家事都一手承攬過去啊？