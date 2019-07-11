【青春記憶】潤財翊亨／感謝和春陪過我的青春

2019-07-11 06:00 聯合報 潤財翊亨



圖／陳完玲 分享 facebook

看著台上滿臉不捨、頻頻拭淚的老闆娘和小編緩緩將熄燈棒拉下，台下共同與和春影城度過三十三個年頭的老中青觀眾，以淚水、掌聲和加油聲，給予全體員工滿滿的感謝。

那晚，是和春影城的惜別音樂會。黃董事長告訴自己不要哭，要抱著感謝、感性和感恩的心向大家道別，然而想到和春影城的演變史就是自己的奮鬥史，熟悉的戲場、放映師、剪票的大姊、不離不棄的車道管理員和死忠的影迷……一切就要在自己眼前結束，內心不甘、不捨和無奈，夾雜著對未來的茫然一股腦湧來，眼淚還是潰堤了。

坐在台下、幾乎和影城一起成長的我與黃董有幾面之緣，眼眶不禁跟著泛紅，多少能明白他這半世紀以來的心情。

和春影城是從民國七十五年票價三十元起的二輪電影院開始陪伴影迷，我在隔年也加入觀影的行列，開始學生時代的約會與放假時獨自一人的休閒，經過鄰近市場順道買份飯糰、春捲或便當，就可以盡情享受早午場的追戲時光。漸漸地，和春影城從學生普及至退休人士，連假更是塞滿攜家帶眷的親子檔；黃金時期更是風光，曾有網友透露：「有次颱風停電，老闆調用柴油發電機放完電影，硬是滿足死忠的客戶。」後來還陸續出現外場買鹽酥雞或飲料就可借卡買優待票的特殊文化，在每個影迷的生命中烙印無法抺滅的回憶。

隨著數位時代來臨，影片隨手可得，會踏入二輪影城的人愈來愈少。在漸入景氣寒冬時，我正好在學校負責反毒工作，因緣際會下感受到黃董尋找出路卻不忘參與公益的熱誠；他將反毒文宣印在招待券上，定期免費提供學生欣賞電影，更令人豎指稱讚的是，後來黃董並沒有因虧損而惡性倒閉，甚至繼續借貸處理影迷退回的一百多萬元套票，對比現今動輒吸金捲逃的惡例，實在令人感佩又感動。

風聞影城結束營業，網路湧入不少感性留言：「再見了我的青春回憶」、「以前當窮學生時，想看什麼電影，都會等它二輪再看」、「當年我就是在這裡、在鹽酥雞跟可樂的催化下被我老公騙走的」、「謝謝和春陪伴我走過青春時光，從光棍到跟女友牽手看電影，到現在帶兩個孩子一起進戲院，好多回憶啊……」句句道盡影迷的追憶與不捨。

珍重再見並不孤單，和戲院一起見證港都成長，陪伴大家無數動感夜晚的「藍色狂想PUB」，抱著歡送戰場老友的心情，店內樂團主動至影城戶外，在惜別的夜晚，以歷年膾炙人口的海內外電影歌曲猜謎，搭配引人收藏的存貨海報，帶領大家回到舊有時光，融化現場無數影迷的心。

謝幕還是交給平日打理影城、對我們而言如鄰家大姊的老闆娘和堅持到最後的神秘小編；雖然燈熄人散，但在和春影城的青春與歲月、過去與現在，將永存影迷的心中，也感謝和春陪過我的青春。