【女性心聲】劉素美／結婚紀念日

2019-07-09 06:00 聯合報 劉素美



圖／錢錢 分享 facebook

進入人間四月天，我就有意無意地提醒著：「大日子要到了呢。」他也心知肚明吧？故意裝蒜地扯：「媽祖遶境？民族掃墓？還是慶祝兒童節？」（拜託，兒子都二十好幾了。）

白了他一眼，不道破，心裡甜滋滋的，我知道，他心裡肯定有數的。

結婚快三十年了，雖然平日柴米油鹽簡單過，但這天意義非凡呀，沒有這一天，哪來我們後半輩子的交集，兩個小傢伙又何從迸出？

時到日到了。一早，他慣常啓動上班前的元氣模式：做些瑜伽、甩手、導引動作。而我，如常洗切水果，但刻意大聲問了句：「要蒸饅頭？」「要，兩個。」他回。他一向吃得精簡，除了應酬，兩個饅頭加些水果和堅果就飽了，可是今天不能這樣，不能饅頭吃到飽。

他吃著水果，滑著手機，十分專注。手機頁面不是都會顯示日期嗎？難道他沒意識到今天是啥日子？再等一下吧，也許他漱洗穿戴好下樓來，就會甜蜜邀約。這次執意不想明講，強摘之果不甜，我要他的在乎。

他下樓對鏡再把日漸稀疏的前髮撥整一下，我等著。他把電腦、饅頭、水果一樣樣往包裡塞，我還在等。終於看我了，我嫣然一笑，覺得充滿魅力的，等著他說出。

「我去上班了！」他拿起車鑰匙，發動車子，放下車庫鐵捲門，一切靜止了，一室冷寂，窗外有雨嘈嘈落下。我心中也有東西落下，重重跌坐在沙發，哼，竟然如此冷漠健忘！難道是最近國外客戶多，忙暈了？婆婆身體微恙，分心了？或者……可是，今天是我們的結婚紀念日，是我們決定攜手共度一生的一天，歷史上的今天，比開國紀念日比中秋月圓，更加重要。

再等等吧，也許他到公司後，會突然傳Line說：「老婆，結婚快樂！晚上我訂好餐廳了。」也許晚一點，他會打個電話來歉疚地說：「唉呀，忙忘了，今天是我們的結婚紀念日！」

下午三點多，雨停了，陽光亮得刺眼，我的手機自閉得令人煩悶。再過幾小時他就下班了，也許會帶束玫瑰，進門笑燦燦地說：「老婆，結婚快樂！」這樣也夠了，有心就好，一頓大餐並不是那麼重要。

六點多，日頭漸漸落了。倒完垃圾，我開始打扮，穿了輕飄飄的紗裙、戴上晶亮的耳環、拿起到歐洲買的名牌包，再噴了些知名女星代言的香水。

今晚，就去吃個──火鍋吧，海陸雙拼，然後再逛百貨公司，每層每櫃都逛，買個盡興。

「妳去哪兒了？家裡怎麼都是暗的？」終於Line來了，哼，還問？等我回去，就給我試試看！